Guia da Série B: Ceará tem início de ano promissor e chega como um dos favoritos ao acesso

Finalmente chegou o momento da principal competição do Ceará na temporada 2023. A Série B do Campeonato Brasileiro, que começa nesta sexta-feira (14), com o Vozão estreando diante do Ituano, às 21h30, fora de casa, no interior paulista.

O Diário do Nordeste preparou um guia completo sobre os times e uma projeção sobre os objetivos de cada equipe na competição. Confirma abaixo:

O Vovô encara o torneio como missão de redenção após o rebaixamento na Série A em 2022. O clube passou por uma reestruturação, com mudanças na presidência, diretoria, departamento de futebol, elenco e comissão técnica visando chegar competitivo na Série B na luta pelas 4 vagas na elite.

E o Ceará chega sim com um time competitivo após início de 2023 promissor. O time está na final da Copa do Nordeste diante do Sport e duelou de igual para igual com o Fortaleza na disputa do título cearense, perdendo o título apenas nos minutos finais. Além disso, no geral em Clássicos-Rei, o Vovô venceu 3, empatou um e perdeu outro.

Legenda: Gustavo Morínigo conseguiu tornar o Ceará competitivo em 3 meses de trabalho Foto: FABIANE DE PAULA

Em 21 jogos na temporada, são 13 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas, com 46 gols marcados e apenas 23 sofridos. O Vozão marcou gols em 90% dos jogos que fez e chega credenciado pelos bons números.

Todo este retrospecto favorável só foi possível até então com o trabalho do técnico Gustavo Morínigo, que rapidamente deu um padrão tático e uma forma de jogar eficiente ao Ceará. E o técnico tentará pôr em prática o mesmo futebol na Série B.

Destaque do Vovô

O grande destaque da temporada do Ceará é Erick. O atacante, um dos poucos remanescentes do elenco de 2022, é melhor jogador do Vovô em 2023, tendo participado diretamente de 17 gols da equipe, tendo feito oito e concedido 9 assistências, em 19 partidas. A média de Erick é quase de uma participação direta para gol por jogo e ele pode ser decisivo ao longo da campanha.

Legenda: O atacante Erick é o grande destaque do Vovô na temporada 2023 Foto: THIAGO GADELHA



Pelo quê briga o Ceará?

Pelo desempenho até então, o Vovô é um dos favoritos ao acesso. O Ceará tem um dos melhores aproveitamentos de pontos da temporada se tratando dos clubes da Série B. Portanto, o Alvinegro chega forte na luta pelo acesso e espera repetir 1992, 2009 e 2017, outros anos que voltou para a Série A.

E os adversários?

A edição de 2023 não terá 'pesos pesados' como Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia, que subiram no ano passado e voltaram para a elite.

Assim, o Ceará tem uma das camisas mais pesadas da Série B, junto com Sport e Atlético/GO, outros dois favoritos ao acesso.

O time pernambucano aliás, é adversário do Vovô na final da Copa do Nordeste, que será disputada nos dias 19 no Castelão e no dia 3 de maio na Ilha do Retiro, com a Série B já tendo iniciado.

Legenda: O Sport, adversário do Ceará na final da Copa do Nordeste. faz uma temporada excelente e chega como um dos favoritos ao acesso Foto: Divulgação / Sport

O Rubro-Negro também está na final do Campeonato Pernambucano, enquando o Dragão foi campeão goiano em cima do rival Goiás, que está na Série A.

Correm por fora pelo acesso as equipes que fizeram um primeiro semestre consistente como CRB, Criciúma, ABC e Ponte Preta.