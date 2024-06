Precisando se reabilitar fora de casa na Série B, Ceará tem a 10ª campanha como visitante

O Ceará vem de três jogos sem vencer na Série B e busca a reabilitação na competição em jogo pela 12ª rodada. O Vozão encara a Ponte Preta, na terça-feira (25), no Moisés Lucarelli em Campinas (SP), pela 12ª rodada.

O Alvinegro é o 10º colocado com 15 pontos e está 3 do G4, enquanto a Ponte é a 14º com 12.

E se tratando do retrospecto do Vovô fora de casa nesta Série B, a campanha é mediana, apenas a 10ª melhor aproveitamento entre os 20 participantes.

Em 5 jogos, o Vovô somou apenas 4 pontos, com uma vitória, um empate e 3 derrotas, com 26,7% de aproveitamento. São 7 gols marcados e 7 sofridos.

Nos últimos dois jogos em casa que o Vozão fez, ele perdeu os dois.

Veja retrospecto:

Mirassol 3 x 2 Ceará

Novorizontino 0 x 3 Ceará

Operário 0 x 0 Ceará

Vila Nova 3 x 2 Ceará

Brusque 1 x 0 Ceará