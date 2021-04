Pikachu revela ansiedade por novo técnico do Fortaleza, mas mantém cautela: "não podemos precipitar"

Com uma semana livre de preparação para o retorno do Campeonato Cearense, após ser eliminado na semifinal da Copa do Nordeste pelo Bahia, o Fortaleza irá para o seu segundo desafio pela competição local, contra o Caucaia, neste sábado (01), às 19h. Para o lateral-direito Yago Pikachu, a eliminação no regional ficou de lado e o foco é no adversário deste final de semana.

“Temos que encarar com a maior seriedade possível. Claro que ficamos muito tristes com a não classificação para a final da Copa do Nordeste, mas já deixamos isso de lado. Nosso próximo adversário é o Caucaia e devemos entrar com a maior motivação possível, pois representamos milhares de torcedores."

No último domingo (25), a diretoria tricolor optou pela demissão de Enderson Moreira e sua comissão do comando técnico do Fortaleza. Agora, os dirigentes buscam um substituto para dar continuidade ao trabalho, nas disputas do Campeonato Cearense, Brasileiro e Copa do Brasil.

Yago Pikachu Lateral-direito do Fortaleza “Estamos ansiosos para saber quem vai ser nosso treinador. Afinal, o Campeonato Brasileiro já está batendo na porta, então querendo ou não o treinador que chegar vai ter esse período de conhecer os jogadores que estão aqui no momento para colocar a sua filosofia de trabalho e a gente se adaptar o mais rápido possível. Estamos ansiosos, mas sabemos que não podemos nos precipitar.”

Fortaleza e Caucaia se enfrentam neste sábado (01), às 19h, na Arena Castelão. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.