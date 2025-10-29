Pierre destaca confiança do Fortaleza antes de encarar o Santos: 'é um confronto direto'

Pierre tem tido espaço na equipe comandada por Martín Palermo. O atleta fez a quarta partida pelo Fortaleza na vitória diante do Flamengo, o segundo jogo consecutivo dele. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (29), o meia de 23 anos fala da importância do resultado contra o time carioca e projeta duelo contra o Santos.

"A vitória aumenta diante do Flamengo aumenta a confiança do grupo. A gente sabe da importância da partida contra o Santos. É um jogo de seis pontos, é um confronto direto. Pode nos aproximar do nosso objetivo que é sair da zona (de rebaixamento)", afirmou.

"A gente está focado no trabalho, nos treinos. A gente vê esse jogo como uma verdadeira final. Quem sabe a gente pode fazer um grande jogo lá e, se Deus quiser, conquistar essa vitória", completou.

O Fortaleza volta a campo neste sábado (1), quando visita o Santos em jogo da 31ª rodada do Brasileiro. As equipes se enfrentam na Vila Belmiro, a partir das 16h (de Brasília). O jogador agradeceu pelas oportunidades que tem tido na equipe Tricolor.

"Agradeço a Deus por pelas oportunidades que eu tenho tido. Eu trabalho todos os dias e pensando em melhorar, pensando em dar o melhor, que é isso que eu tenho controle. Tenho certeza que a comissão sempre escolhe as melhores opções, então tem que estar disponível. Graças a Deus pude aproveitar bem a oportunidade. Muito feliz de poder estar retribuindo bem de campo a confiança que o clube depositou em mim e todo o carinho do torcedor."