Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pierre destaca confiança do Fortaleza antes de encarar o Santos: 'é um confronto direto'

Equipes se enfrentam neste sábado, na Vila Belmiro

Escrito por
Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:30)
Jogada
Legenda: Pierre, jogador do Fortaleza.
Foto: Fernanda Alves/SVM

Pierre tem tido espaço na equipe comandada por Martín Palermo. O atleta fez a quarta partida pelo Fortaleza na vitória diante do Flamengo, o segundo jogo consecutivo dele. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (29), o meia de 23 anos fala da importância do resultado contra o time carioca e projeta duelo contra o Santos. 

"A vitória aumenta diante do Flamengo aumenta a confiança do grupo. A gente sabe da importância da partida contra o Santos. É um jogo de seis pontos, é um confronto direto. Pode nos aproximar do nosso objetivo que é sair da zona (de rebaixamento)", afirmou.

"A gente está focado no trabalho, nos treinos. A gente vê esse jogo como uma verdadeira final. Quem sabe a gente pode fazer um grande jogo lá e, se Deus quiser, conquistar essa vitória", completou.

O Fortaleza volta a campo neste sábado (1), quando visita o Santos em jogo da 31ª rodada do Brasileiro. As equipes se enfrentam na Vila Belmiro, a partir das 16h (de Brasília). O jogador agradeceu pelas oportunidades que tem tido na equipe Tricolor. 

"Agradeço a Deus por pelas oportunidades que eu tenho tido. Eu trabalho todos os dias e pensando em melhorar, pensando em dar o melhor, que é isso que eu tenho controle. Tenho certeza que a comissão sempre escolhe as melhores opções, então tem que estar disponível. Graças a Deus pude aproveitar bem a oportunidade. Muito feliz de poder estar retribuindo bem de campo a confiança que o clube depositou em mim e todo o carinho do torcedor."

Veja também

teaser image
Jogada

Brenno ganha confiança de Palermo e se consolida como titular do Fortaleza

teaser image
Alexandre Mota

Os caminhos de Fortaleza e Santos até o fim da Série A: qual a pior sequência?

teaser image
Jogada

Neymar enfrentará o Fortaleza no sábado? Veja situação física do atacante do Santos

Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

Pierre destaca confiança do Fortaleza antes de encarar o Santos: 'é um confronto direto'

Equipes se enfrentam neste sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira e Fernanda Alves Há 25 minutos
Foto de João Fonseca, considerado a grande esperança de conquistas do Brasil no tênis

Jogada

João Fonseca x Karen Khachanov no Masters 1.000 de Paris: veja onde assistir e horário

Veja as informações sobre o confronto da segunda fase da competição de tênis

Daniel Farias Há 32 minutos

Jogada

Racing x Flamengo pela Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

Partida de volta da semifinal da Libertadores 2025

Redação Há 38 minutos
Foto de Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025

Jogada

Lorient x PSG no Campeonato Francês: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela décima rodada da Ligue 1

Daniel Farias Há 43 minutos
O estádio Defensores Del Chaco

Jogada

Conmebol escolhe Defensores del Chaco como palco da final da Copa Sul-Americana de 2025

Até o momento, o único classificado para a decisão é o Atlético-MG

Alexandre Mota Há 47 minutos
Com jogo contra Fortaleza ainda sem data, Atlético-MG avança à final da Sul-Americana

Jogada

Com jogo contra Fortaleza ainda sem data, Atlético-MG avança à final da Sul-Americana

A tendência é que este jogo seja marcado para a Data Fifa de novembro

Daniel Farias 29 de Outubro de 2025