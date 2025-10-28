Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Brenno ganha confiança de Palermo e se consolida como titular do Fortaleza

Jogador de 26 anos assumiu a posição após lesão de João Ricardo

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:12)
Jogada
Legenda: Brenno, goleiro do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza

Goleiro do Fortaleza, Brenno foi um dos destaques do time na vitória diante do Flamengo, pelo Brasileiro, no último sábado. O defensor tem a maior sequência na posição desde que chegou ao Tricolor, no fim de 2024. Com a lesão de João Ricardo, o camisa 12 assumiu a posição e tem crescido debaixo das traves do Tricolor. Além deles, o Tricolor tem outros três nas posição: Helton Leite, Vinícius Silvestre e Magrão.

O jogador de 26 anos fez dez partidas pelo Leão do Pici nesta temporada, seis delas pelo Campeonato Brasileiro, sendo cinco seguidas. Outras duas ocorreram na Copa do Nordeste e mais duas no Cearense. Pela Série A, foram sete gols sofridos. 

Sequência de Brenno

O goleiro defendeu o Tricolor nos duelos contra Ceará, São Paulo, Vasco e Cruzeiro, quando o time foi derrotado, e diante do Juventude e do Flamengo, quando a equipe venceu.

Diante do Flamengo, a equipe voltou a não ser vazada após cinco partidas. Este também foi o primeiro duelo em que o jogador não foi vazado. Foram pelo menos duas defesas importantes: no chute de Saúl e no de Emerson Royal. Uma no primeiro e outra no segundo tempo.

Ao final da partida, Brenno foi saudado pelos companheiros. Entre eles, Lucas Sasha, que abraçou o colega e disse: "Salvou a gente!"

O Fortaleza volta a campo no sábado (1), quando enfrenta o Santos em jogo da 31ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam na Vila Belmiro, a partir das 16h (de Brasília).

Legenda: Brenno, goleiro do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Números do goleiro diante do Flamengo: 

  • Passes certos - 13/29 (45%)
  • Passes no campo adversário (prec.) - 10/25 (40%)
  • Passes no próprio campo (prec.) - 3/4 (75%)
  • Passes longos (certos) - 11/27 (41%)
  • Cortes - 3
  • Recuperações de bola - 3
  • Defesas - 3 
  • Defesas de dentro da área - 2
  • Socos - 2
  • Saídas (certas) - 1

*Dados do Sofascore

