Os caminhos de Fortaleza e Santos até o fim da Série A: qual a pior sequência?

Na luta pela permanência na Série A, o Fortaleza tem um alvo definido no momento: o Santos. Na 18ª colocação, com 27 pontos, o Leão mira o Peixe, que é o primeiro fora do Z-4, com 32. E o destino colocou os clubes frente a frente neste sábado (1º), às 16h, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada.

O confronto é uma verdadeira final pela sobrevivência. Se vencer, o Fortaleza pode reduzir a distância para sair da zona para dois pontos, ganhando moral e esperança às vésperas do Clássico-Rei. Já uma derrota seria devastadora, com essa diferença subindo então para oito pontos.

Legenda: Times que luta contra o rebaixamento após a 30ª rodada da Série A Foto: reprodução / SrGoool

Por isso, o reencontro com o técnico Juan Pablo Vojvoda pode ser tão tenso. Maior treinador da história do Fortaleza, o argentino agora é também o principal rival contra o rebaixamento na Série A.

Deste modo, a sequência até o fim da competição ganha importância. Cada time tem mais nove rodadas pela frente, com duelos decisivos para definir o futuro e o plano para a temporada de 2026.

Quem tem o caminho mais difícil?

O caminho será importante em caso de vitória tricolor na Vila Belmiro. Em uma hipótese com apenas dois pontos de diferença, a sequência seria essencial para promover a saída do Fortaleza do Z-4. E quando se avalia os próximos adversários, a vida do Santos é bem mais difícil dentro do Brasileirão.

O time comandado por Juan Pablo Vojvoda encara em sequência: Fortaleza (F), Palmeiras (F), Flamengo (F), Palmeiras (C), Mirassol (C), Internacional (F), Sport (C), Juventude (F) e Cruzeiro (C).

Já o Fortaleza tem uma série difícil até o fim da Série A, mas menos complicada: Santos (F), Ceará (F), Grêmio (C), Bahia (F), Atlético-MG (C), Bragantino (F), Corinthians (C), Botafogo (F), Atlético-MG (F).

Logo, de fato, o jogo-chave é o Santos, principalmente pelos próximos quatro partidas da equipe paulista, que encara os três melhores clubes do Brasileirão: Palmeiras (2x), Flamengo e Mirassol.

Sequência de jogos do Santos até o fim da Série A de 2025

01.11 - Santos x Fortaleza | Vila Belmiro, às 16h (31ª rodada)

06.11 - Palmeiras x Santos | Allianz Parque, às 21h30 (32ª rodada)

09.11 - Flamengo x Santos | Maracanã, às 18h30 (33ª rodada)

15.11 - Santos x Palmeiras | Vila Belmiro, às 21h (13ª rodada)**

Santos x Mirassol | Data, local e horário a definir (34ª rodada)

Internacional x Santos | Data, local e horário a definir (35ª rodada)

Santos x Sport | Data, local e horário a definir (36ª rodada)

Juventude x Santos | Data, local e horário a definir (37ª rodada)

Santos x Cruzeiro | Data, local e horário a definir (35ª rodada)

Sequência de jogos do Fortaleza até o fim da Série A de 2025