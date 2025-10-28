Neymar enfrentará o Fortaleza no sábado? Veja situação física do atacante do Santos



Fortaleza e Santos fazem um confronto direto na luta pela permanência na Série A, no sábado (1), às 16 horas na Vila Belmiro, pela 31ª rodada.

E quando se fala em Santos, o nome de Neymar é automaticamente lembrado. E como está o craque? Ele pode enfrentar o Fortaleza ?

A presença do jogador na partida é incerta. Isso porque, Neymar está em tratamento desde 18 de setembro, devido a uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita.

Legenda: Neymar fez trabalho com bola nesta terça-feira (28) Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

Ele ficou fora de 7 jogos após a lesão - São Paulo, Bragantino, Grêmio, Ceará, Corinthians, Vitória e Botafogo - vem seguindo protocolo de recuperação. Neymar está na chamada transição física e iniciou nesta terça-feira (28), o trabalho com bola e de condicionamento físico.

Neymar teria ainda 3 treinamentos no time de Vojvoda para se condicionar, mas o Santos um retorno seguro de Neymar seria no jogo do dia 9, contra o Flamengo no Maracanã.

Na tabela

O Santos é o 16 colocado da Série A com 32 pontos, primeiro time fora do Z4 e adversário direto do Fortaleza na luta pela permanência na Série A. O Leão é o 18º colocado com 27.