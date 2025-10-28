Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Neymar enfrentará o Fortaleza no sábado? Veja situação física do atacante do Santos

Leão do Pici visita o Santos no sábado, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da Série A

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:46)
Jogada
Legenda: Neymar em treino do Santos nesta terça-feira (28)
Foto: Raul Baretta/ Santos FC.


Fortaleza e Santos fazem um confronto direto na luta pela permanência na Série A, no sábado (1), às 16 horas na Vila Belmiro, pela 31ª rodada.

E quando se fala em Santos, o nome de Neymar é automaticamente lembrado. E como está o craque? Ele pode enfrentar o Fortaleza ?

A presença do jogador na partida é incerta. Isso porque, Neymar está em tratamento desde 18 de setembro, devido a uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita.

Legenda: Neymar fez trabalho com bola nesta terça-feira (28)
Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

Ele ficou fora de 7 jogos após a lesão -  São Paulo, Bragantino, Grêmio, Ceará, Corinthians, Vitória e Botafogo - vem seguindo protocolo de recuperação. Neymar está na chamada transição física e iniciou nesta terça-feira (28), o trabalho com bola e de condicionamento físico.

Neymar teria ainda 3 treinamentos no time de Vojvoda para se condicionar, mas o Santos um retorno seguro de Neymar seria no jogo do dia 9, contra o Flamengo no Maracanã.

Na tabela

O Santos é o 16 colocado da Série A com 32 pontos, primeiro time fora do Z4 e adversário direto do Fortaleza na luta pela permanência na Série A. O Leão é o 18º colocado com 27.

Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

Goleiro Brenno ganha sequência no Fortaleza e consolida titularidade

Jogador de 26 anos assumiu a posição após lesão de João Ricardo

Crisneive Silveira Há 4 minutos
ciel

Jogada

Aos 43 anos, Ciel é anunciado pelo Tirol para disputa da Taça Fares Lopes

Jogador foi anunciado nesta terça-feira (28) e chega por empréstimo junto ao CSA

Crisneive Silveira Há 23 minutos

Jogada

Neymar enfrentará o Fortaleza no sábado? Veja situação física do atacante do Santos

Leão do Pici visita o Santos no sábado, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da Série A

Vladimir Marques Há 1 hora
torcida

Jogada

Ceará abre check-in para duelo contra o Fluminense no Castelão; veja detalhes

Equipes se enfrentam no domingo (2)

Redação Há 1 hora

Jogada

Fluminense x Ceará: relacionados, desfalques e retornos do Alvinegro para o jogo no Maracanã

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Crisneive Silveira e Samuel Conrado Há 2 horas
tenista

Jogada

João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Paris após vencer canadense de virada

Aos 19 anos, carioca vive grande momento no circuito e sonha com entrada inédita no top-20 mundial

Redação 28 de Outubro de 2025