Pedro Henrique afirma que Ceará precisa "voltar a ser forte em casa"

Autor do gol do empate do Ceará em 2 a 2 com o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, o atacante Pedro Henrique encerrou o incômodo jejum de gols. No desembarque da delegação alvinegra, nesta segunda-feira (15), na capital cearense, o atleta celebrou o tento em momento decisivo para o Vovô e projetou o duelo contra o Bahia, na próxima rodada.

Após ter vencido um dos últimos seis jogos como mandante, o Alvinegro busca melhorar o aproveitamento jogando sob seus domínios e já abriu os check-ins para torcida.

Voltar a ser forte em casa com o nosso torcedor, que é muito importante, que era o nosso forte de antes. A temporada é assim, a gente sabe que vai ter momentos que vamos conseguir pontos fora de casa, vai ter momentos que vai ser um pouquinho difícil na nossa casa, mas sábado não tem desculpa. Sábado a gente precisa dar o nosso melhor pra conseguir o resultado. Pedro Henrique Sobre os jogos do Ceará como mandante

O retrospecto alvinegro contra a equipe baiana não é bom. Em três partidas nesta temporada, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Ceará foi derrotado em dois duelos da Copa do Nordeste e um do Brasileiro. O jogador fala sobre a chance de quebrar a sequência negativa diante do Esquadrão.

"O retrospecto é ruim com os últimos resultados, mas eles são feitos para serem derrubados, igual aos tabus. A gente vai procurar vencer, vai tentar fazer da melhor forma possível. Independente de quem jogar, com certeza o professor vai optar por jogadores que vão entrar e dar conta do recado e, se Deus quiser, vamos conseguir um resultado positivo", completou o atacante gaúcho.

FORÇA DO GRUPO

O ponta de 34 anos apontou a união da equipe e a força do elenco para reverter resultados adversos. O Ceará perdia, com um jogador a menos, até os 49 minutos do segundo tempo. Em jogada de persistência, Fernandinho ganhou a disputa com o lateral vascaíno Paulo Henrique e chutou. Léo Jardim defendeu, mas Pedro Henrique aproveitou o rebote e empatou o jogo para o Alvinegro. Ele estava há mais de quatro meses sem balançar as redes,

A gente fica muito feliz porque, independente das situações de quem faça o gol, a gente está sempre procurando ajudar de todas as formas. Não vou negar que fiquei muito feliz. Depois de um período sem fazer gols e voltar a fazer... E muito feliz pelo resultado. Com certeza poderíamos sair com, quem sabe, três pontos, mas foi importantíssimo esse empate. Pedro Henrique Atacante do Ceará

"A gente era cobrado de não conseguir os resultados fora de casa. A gente foi lá e mostrou que consegue buscar resultados independente das equipes. Sabemos que estamos devendo um pouquinho a mais, um detalhe a mais em casa... Vamos tentar corrigir isso e fazer sábado contra o Bahia.", completou o atleta.

O Vovô encara o Esquadrão no próximo sábado (19), às 18h30, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

* Sob supervisão de André Almeida