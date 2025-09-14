Vasco x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Na segunda página da tabela, as duas equipes fazem jogo para sair de perto da zona de rebaixamento do Brasileirão Série A
Em busca de retomar o caminho das vitórias, o Ceará enfrenta o Vasco da Gama, neste domingo (14), às 20h30, em duelo pela 23ª rodada do Brasileirão. O confronto é aquele famoso “jogo de seis pontos” para os times que querem sair de perto da zona de rebaixamento. O estádio São Januário, no Rio de Janeiro, será o palco do duelo decisivo pela competição nacional.
Depois da pausa por conta da Data Fifa, o Ceará teve 14 dias entre atividades e descanso para o elenco até o jogo deste domingo. O Vozão chega para a partida depois de perder, dentro de casa, para o Juventude, por 1 a 0, no dia 30 de agosto. A equipe comandada por Léo Condé está na intermediária da competição com 26 pontos somados em 22 jogos.
Já o time cruzmaltino vem embalado depois de bater o Botafogo, nos pênaltis, e avançar para a semifinal da Copa do Brasil, na última quinta-feira. Apesar disso, o time de Fernando Diniz soma apenas 22 pontos e busca recuperação também na primeira divisão. Na última rodada, dia 31 de agosto, o Vasco bateu o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro.
PALPITES
ONDE ASSISTIR
O Premiere transmite o duelo na televisão. Já o Diário do Nordeste, a rádio Verdinha FM 92.5 e o Youtube do Jogada farão a cobertura em tempo real.
VOZÃO PREPARADO
Com apenas quatro pontos do Z-4, o time de Porangabuçu não pensa em derrota e quer melhorar seu retrospecto como visitante na competição. Ausente no jogo contra o Juventude por conta do terceiro amarelo, o zagueiro Willian Machado é um retorno certo na equipe alvinegra. Ele destacou a relevância do compromisso em São Januário.
"O Vasco é uma equipe que a gente enxerga como um adversário chave nessa nossa luta para a permanência e tem todo o contexto de um jogo fora de casa, uma equipe que teve uma melhora no nível de atuação e teve troca de treinador. Porém, a gente vem criando uma 'casca', conseguindo alguns pontos e algumas atuações convincentes. A gente vai ter que chegar lá e concluir as nossas jogadas, fazer gol e não tomar", avalia o defensor.
Além de Willian, o Ceará terá os retornos de Matheus Bahia, que tratou trauma no joelho, do meio-campista Lourenço, que ficou de fora no último duelo por conta de uma virose, e de Fernandinho, que tratava lesão muscular na coxa. Os atletas entram na disputa do time titular alvinegro. O Vovô não tem suspensos, nem novas baixas.
O Ceará tem o segundo pior ataque do Brasileirão, com 19 gols marcados, 5 a mais que o Sport, que tem o pior rendimento. A dupla Pedro Raul e Galeano somam 11 tentos desse número. O camisa 9 deixou sua marca em 7 oportunidades na Série A. No entanto, o atleta vive “jejum” de cinco jogos sem bola na rede.
Em meio à baixa eficiência ofensiva, o time tem a defesa como um trunfo. Ao lado do Mirassol, o Vovô inicia a rodada como o quinto melhor sistema defensivo no Brasileirão, tendo sofrido 19 gols até aqui.
Longe da capital cearense, o Ceará tenta melhorar seu rendimento na competição. O Alvinegro tem o 8º pior aproveitamento como visitante, tendo somado 9 pontos de 30 disputados até aqui. Em 10 jogos, foram 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.
VASCO EMBALADO
O time de São Januário chega para o duelo com moral em alta depois de eliminar o Botafogo na Copa do Brasil. Porém, quando o recorte é do Brasileirão, o Vasco da Gama precisa de sequência positiva para largar a parte de baixo da tabela e a briga contra o rebaixamento. Em 21 jogos na competição, a equipe carioca soma 6 vitórias, 4 empates e 11 derrotas.
O alvinegro carioca tem quatro baixas certas para o confronto. A primeira delas é de Hugo Moura, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Tchê Tchê e Lucas Piton saíram de campo lesionados no último jogo e devem se juntar a Jair no departamento médico. GB e Thiago Mendes são outras dúvidas.
O time cruzmaltino tem o quarto melhor ataque do Brasileirão, com 30 gols marcados em 21 partidas. Vegetti é o destaque nesse setor com 12 gols, sendo o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Kaio Jorge, que tem 15. Depois do camisa 99, a lista de artilheiros tem Rayan, com cinco, seguido por Nuno Moreira, com quatro tentos, além de João Victor e Hugo Moura que somam uma bola na rede cada.
Apesar do ataque afiado, o time carioca tem a sexta pior defesa do Campeonato Brasileiro, tendo sua meta vazada em 31 ocasiões. Outro aspecto a melhorar é o aproveitamento como mandante, tendo o Gigante da Colina conquistado 12 de 30 pontos disputados. O Vasco somou 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.
Com apenas dois treinos para enfrentar o Vozão, o técnico Fernando Diniz destacou a evolução do time nas últimas partidas.
“Não sei se (esse jogo) vai ser uma virada de chave. Acho que a virada de chave já está acontecendo. Temos feito jogos muito bons. Tivemos um decréscimo de performance no jogo contra o Juventude e contra o Corinthians. Fora isso, o time vinha performando bem. Aí fez um jogo bom contra o Botafogo, tinha feito aquela partida histórica contra o Santos, e a gente acabou penalizado por ter jogado muito bem.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Victor Luís (Puma Rodríguez); Mateus Carvalho, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Marcos Victor e Nícolas; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
VASCO DA GAMA X CEARÁ | FICHA TÉCNICA
Competição: 23ª rodada do Brasileirão
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 14/09/2025 (domingo)
Horário: 20h30 (de Brasília)
ARBITRAGEM
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)
Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)
Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)
Árbitro de vídeo (VAR): José Cláudio Rocha Filho (SP)