O que disse Léo Condé sobre a expulsão de Rodriguinho e o empate do Ceará com o Vasco

O Ceará arrancou um empate heróico com o Vasco neste domingo (14). Em São Januário, com um a menos, o Vovô conseguiu um gol aos 49 minutos do 2º tempo e deixou o placar em 2 a 2 pela Série A. Na coletiva, o técnico alvinegro Léo Condé avaliou o resultado e também a coragem da equipe, que mesmo na adversidade buscou a igualdade com uma postura mais agressiva na etapa final.

“Era o momento de arriscar. A gente passou a colocar os volantes mais vivos, Sobral junto com o Dieguinho, deixar o Vina mais solto, e arriscar de ter dois jogadores de mobilidade, dois atacantes como Fernandinho e PH soltos na frente para apostar em bola em profundidade e tentar jogar nas costas dos laterais. E a gente conseguiu encaixar uma boa jogada que originou o gol. Um pouquinho antes também o (Matheus) Bahia teve uma uma possibilidade boa de finalização. Enfim, eu acho que foi um jogo movimentado e é claro que a gente sempre trabalha com o objetivo de vencer, independente de jogar em casa ou jogar fora, mas diante das circunstâncias do jogo, a gente leva um ponto importante para casa diante de um grande adversário”. Léo Condé Técnico do Ceará

Em campo, um lance capital foi a expulsão do meia Rodriguinho, aos 28 minutos do 2º tempo. Na jogada, o atleta, que entrou no decorrer do 2º tempo, dividiu a bola com o volante Barros, do Vasco. Condé avaliou que o cartão foi correto e defendeu o jogador, muito dedicado nos treinos. Vale ressaltar que o time carioca desempatou o confronto na na sequência, e esse foi o 1º vermelho do time na temporada.

“Eu coloquei o Rodriguinho justamente para tentar pressionar um pouco mais. A gente ajustou e no momento que tava se assentando no jogo novamente veio a expulsão. Uma fatalidade, o Rodriguinho é um jogador muito sério, trabalhador, com certeza não foi displicente, não entrou na maldade, chegou (atrasado) e infelizmente o atleta do Vasco tirou a bola. Eu acho que depois, vendo o lance, realmente a gente vê que foi para expulsão e o Vasco cresceu, não deu tempo de ajustar ali naquele 5 ou 10 minutos, e foi onde o Vasco fez o gol”. Léo Condé Técnico do Ceará

Na tabela de classificação do Brasileirão, o Ceará está na 11ª posição, com 27 pontos - cinco de distância para o Vitória-BA, primeiro time da zona de rebaixamento. O próximo compromisso alvinegro é sábado (20), diante do Bahia, às 18h30, na Arena Castelão, pela 24ª rodada da Série A.