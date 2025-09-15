Após empate heroico, Ceará abre check-in para próximo jogo, contra o Bahia

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Ceará e Bahia, pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos será iniciada nos próximos dias, mas a data e o horário ainda não foram confirmados pelo clube.

Os times se enfrentam no próximo sábado (20), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A partida é válida pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão, com o time animado após conquistar um empate heroico contra o Vasco, fora de casa, no último domingo (14).

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site vozaotickets.com e nos pontos de venda de ingressos do clube. Os valores, no entanto, ainda não foram divulgados pelo Ceará.