Kobayashi vibra com vitória do Ferroviário no Clássico da Paz: ‘os jogadores mereceram’

O Ferroviário venceu o Ceará por 3 a 0, neste domingo (22), na estreia da Copa do Nordeste de 2023. No estádio Presidente Vargas (PV), o Tubarão da Barra teve um grande desempenho: resistiu à pressão inicial e se mostrou soberano. Para o técnico coral Paulinho Kobayashi, o resultado foi merecido.

"Os jogadores mereceram. Todos eles, pela entrega, luta e dedicação. Essa é a melhor palavra, merecimento", afirmou. “Também não imaginávamos que faríamos três gols e não iríamos tomar nenhum. A vitória, nós iríamos buscar a todo momento sim. Comecei a trabalhar na semana para jogar com o Ceará, acreditava que poderia conseguir a vitória”, completou o treinador do Ferrão.

Para a chegada na fase de grupos, a equipe superou duas eliminatórias, contra ASA e Confiança-SE. Em campo, no Clássico da Paz, o resultado foi obtido com gols de Ciel, duas vezes, e Erick Pulga.

"Eu tive de mudar a minha maneira de jogar (contra o Ceará). Eu jogava com dois zagueiros, tive de colocar um terceiro, que saia com a bola, e um meia como volante. Conseguimos construir quando estávamos bem postados, acho que não esperavam, e isso contribuiu bastante. Taticamente, a nossa equipe fez um bom jogo. O mérito é todo dos atletas que confiaram no meu trabalho", explicou.

No Nordestão, o Ferroviário volta a campo no próximo sábado (4), diante do Bahia. A partida ocorre na Fonte Nova, às 20h30, Já no Estadual, encara Atlético-CE, quarta (25), às 15h30, no Elzir Cabral.