Confiança x Ferroviário: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Ferroviário e Confiança se encontram em jogo da 2ª fase preliminar da Copa do Nordeste. O duelo deste domingo (8) será às 16h (de Brasília) no Estádio Batistão em Aracaju (SE).

Quem avançar estará na fase de grupos do torneio. Caso as equipes fiquem no empate, a vaga para a próxima fase será decidida nos pênaltis.

Sob comando de Paulino Kobayashi, o Ferroviário abriu o calendário do futebol cearense na temporada com uma classificação emocionante. Pela 1ª Fase Preliminar, na última quinta-feira (5), o Tubarão da Barra eliminou o ASA/AL nos pênaltis por 4 a 3 no estádio Presidente Vargas, após um empate em 1 a 1 no tempo normal. O jogo foi marcado por erros graves da arbitragem que prejudicaram o Ferroviário, com um pênalti não marcado e um gol mal anulado.

Já o Confiança, garantiu vaga ao vencer o Souza/PB por 1 a 0, jogando no Batistão, em Sergipe..

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Confiança:

Paulo Gianezini, Lenon, Adalberto, Salazar, Felippe Borges, Jhonnatan, Luiz Otávio, Ítalo, Tcharlles, Edison Negueba e Willians Santana. Técnico: Vinícius Eutrópio

Ferroviário:

Douglas; Wesley, Roni Lobo, Éder Lima e Matheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes e Cairo; Thiaguinho, Erick Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

FICHA TÉCNICA

Confiança x Ferroviário

Data e hora: 08/01, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Batistão, em Aracaju (SE).