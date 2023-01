Ferroviário supera erros de arbitragem e se classifica nos pênaltis contra ASA pela Copa do Nordeste

O Ferroviário está na 2ª Fase Preliminar da Copa do Nordeste. No estádio Presidente Vargas, o Tubarão da Barra empatou em 1 a 1 com o ASA/AL no tempo normal e superou o adversário nos pênaltis por 4 a 3, pela 1ª Fase Preliminar.

Com o resultado, o Tubarão da Barra está na 2ª Fase e enfrenta o Confiança - que venceu o Sousa/PB por 1 a 0 - no domingo (8), também em jogo único, às 16 horas no estádio Batistão, em Aracaju, por uma vaga na fase de grupos do Nordestão.

O jogo

O ASA começou melhor o jogo e foi superior nos primeiros minutos. E criou boas chances, mas o goleiro Douglas Dias salvou o Ferroviário em pelo menos duas oportunidades antes dos 10 minutos. Mas aos 16 minutos não teve jeito, e o ASA abriu o placar com João Victor.

Depois do gol sofrido, o Tubarão da Barra cresceu no jogo e quase empatou aos 24 minutos em lance que Ciel deixou Lincoln de cara para o gol, mas o goleiro defendeu e a bola ainda pegou na trave.

Legenda: Ferroviário e ASA fizeram jogo único eliminatório pela Copa do Nordeste no PV Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Mas após o lance, o Ferroviário teve muita dificuldade para criar. Foi quando nos acréscimos, aos 47 minutos, Lincoln empatou para o Tubarão da Barra.

O Ferroviário voltou com outra postura na etapa final e pressionou desde o início. Logo aos 2 minutos, Ciel cobrou falta e a bola raspou a trave.

O Tubarão da Barra melhorou no jogo após a entrada de Juninho Quixadá aos 9 minutos. A equipe coral criou uma boa chance aos 17 minutos com Juninho Quixadá, mas o goleiro Flávio fez grande defesa em chute no ângulo. Em outro grande lance coral, aos 27, Wesley mandou por cima em clara oportunidade do gol.

Polêmicas

Na reta final do jogo, o Ferroviário pressionou, mas foi prejudicado pela arbitragem em dois lances polêmicos. Primeiro, aos 36, uma mão na bola de um zagueiro do ASA dentro da área, mas a arbitragem não deu.

E o lance mais grave, aos 44 minutos, um gol não validado. Ciel cabeceou, a bola bateu na trave e ultrapassou a linha do gol, o goleiro tirou e o árbitro mandou seguir.

Legenda: Ciel teve um gol legítimo anulado pela arbitragem nos minutos finais do jogo Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

Depois dos lances polêmicos, o jogo ficou nervoso, e o Ferrão tentou até os acréscimos, mas não conseguiu o gol que o classificaria de forma direta. Assim, a vaga foi definida nos pênaltis.

Vaga nos pênaltis

A decisão nos pênaltis foi emocionante. Primeiro, o goleiro coral, Dougas Dias pegou a cobrança de Anderson. Mas Ciel perdeu para o Ferroviário em seguida.

Após converterem uma penalidade, Ferroviário e ASA voltaram a errar, até que chegarem em 3x3.

Foi quando nas cobranças alternadas, Lucio Maranhão perdeu - acertando a trave - e Roni Lobo classificou o Ferroviário: 4 a 3.