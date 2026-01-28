Paquetá será jogador do Flamengo após acordo com West Ham

Flamengo e West Ham fecham acordo e Lucas Paquetá deve ser o novo reforço do Rubro-Negro. A contratação do jogador será a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, superando a de Gérson para o Cruzeiro. A informação inicial foi dada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano.

Após negociação dura, a equipe carioca pagará 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões), de forma parcelada até 2028, sendo superior a de Gérson por 12 milhões de euros, em relação ao valor que a Raposa pagou para comprar o meia no início de janeiro (R$ 186 milhões).

Após Lucas Paquetá ter sido inocentado em caso de suspeita de envolvimento com apostas esportivas, o meia desejou se transferir ao time do coração visando estar mais próximo da família e consolidar sua vaga na convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026. West Ham, clube inglês, inclusive já liberou o atleta de 28 anos com despedida de ambos nas redes sociais.

POST DO WEST HAM QUE ANUNCIA O ACORDO COM O FLAMENGO POR PAQUETÁ

DESPEDIDA DE PAQUETÁ DO WEST HAM