Lucas Paquetá é inocentado em caso de suspeita de envolvimento com apostas esportivas na Inglaterra

O meio-campista Lucas Paquetá foi inocentado pela Justiça Inglesa das acusações de suposto envolvimento com apostas esportivas na Inglaterra. A denúncia havia partido da Associação de Futebol (FA). O jogador agora está livre para atuar pelo seu atual time, o West Ham United.

O brasileiro havia sido denunciado em maio de 2024, tendo a audiência do caso iniciada em março e concluída em junho deste ano. Paquetá respondia na Justiça por ter sido acusado de levar cartões amarelos nos jogos contra Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, em 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023, todos na temporada passada; e Bournemouth, em 12 de agosto de 2023, no primeiro jogo da temporada 2023/24, de forma proposital para beneficiar parentes que fizeram apostas esportivas contando com a punição do jogador. O caso ganhou destaque na mídia internacional e colocou luz sobre as apostas esportivas feitas por familiares de atletas. Paquetá sempre negou.

“Desde o primeiro dia desta investigação, mantenho a minha inocência contra estas acusações extremamente graves. Não posso dizer mais nada neste momento, mas gostaria de expressar o quanto estou grato a Deus e o quanto estou ansioso por voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. À minha esposa que nunca largou a minha mão, ao West Ham United, aos fãs que sempre torceram por mim, e à minha família, amigos e equipa jurídica que me apoiaram - obrigado por tudo", disse o jogador.

Agora o clube decidirá se continuará com o atleta de 28 anos como um dos pilares do elenco ou se o colocará no mercado a fim de fazer caixa com uma eventual transferência.