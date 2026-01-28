Chapecoense x Santos: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Equipes se enfrentam na estreia do Brasileiro
Chapecoense e Santos entram em campo nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, em duelo válido pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
A Chapecoense volta a disputar a Série A depois de quatro temporadas seguidas na Série B. O Verdão do Oeste fará sua estreia em casa e deve contar com todos os titulares. A equipe chega em alta após golear de 6 a 0 o Joinville, pelo Campeonato Catarinense, resultado que garantiu a vaga nas quartas de final do estadual.
O Santos inicia o Brasileirão sob pressão pelo desempenho abaixo do esperado no começo do Paulista. A equipe venceu apenas o Novorizontino na rodada de abertura. Já são quatro partidas sem triunfar e está fora da zona de classificação no momento. Mesmo com a irregularidade, a diretoria segue apostando no trabalho do técnico Vojvoda.
ONDE ASSISTIR
Premiere
PALPITES
ESCALAÇÕES
Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Marcos Vinícius, Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Italo (Bolasie).
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo (João Basso), Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz.
FICHA TÉCNICA
Chapecoense x Santos
Data e hora: 28/01, às 20h (de Brasília)
Local: Arena Condá