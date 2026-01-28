Corinthians x Bahia: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 1ª rodada da Série A
Corinthians e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (28) às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O Timão foi o 13º colocado na Série A 2025 com 47 pontos, mas foi campeão da Copa do Brasil em dezembro contra o Vasco no Maracanã, conquistando uma vaga na Libertadores 2026.
Já o Esquadrão, foi 7º da Série A com 60 pontos e garantiu vaga na Pré-Libertadores.
No Campeonato Baiano 2026, em 5 jogos, venceu todos, entre eles o Clássico com o Vitória no Barradão.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Premiere.
Palpites
Prováveis Escalações
Corinthians:
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo (André), Matheus Pereira (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Bahia:
Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni
Arbitragem
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistente 1: Maira Mostella Moreira (RS)
Assistente 2: Michael Stanislau (RS)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)