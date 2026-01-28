Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Coritiba x Bragantino: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 1ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Coritiba de Pedro Rocha estreia na Série A
Foto: JP Pacheco | Coritiba

Coritiba e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (28) às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Coxa retorna após duas temporadas na Série B, como campeão em 2025. A equipe iniciou bem o Campeonato Paranaense, entre os bons jogos, vencendo o clássico com o Athletico fora de casa e classificado para as quartas de final.

Na temporada, são duas vitórias, dois empates e duas derrotas (com o sub-20).

Já o Massa Bruta, foi o 10º colocado na Série A 2025 com 48 pontos e conquistou vaga na Sul-Americana. No Paulistão 2026, iniciou muito bem, estando em 3º com 11 pontos. São 3 vitórias e dois empates.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere.
 

Palpites

inter@

 

Prováveis Escalações

Coritiba
 
Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago e Bruno Melo; Sebastian Gomez, Josué e Willian Oliveira; Lucas Ronier, Joaquín Lavega e Pedro Rocha (Breno Lopes). Técnico: Fernando Seabra
 
Bragantino
 
Cleiton; Sant’Anna, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Vágner Mancini
 
Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Assuntos Relacionados

Jogada

Coritiba x Bragantino: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 1ª rodada da Série A

Redação Há 33 minutos

Jogada

Vitória x Remo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 1ª rodada da Série A

Redação Há 57 minutos
jogadores

Jogada

Internacional x Athletico: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam no Beira-Rio, na estreia da Serie A

Redação Há 1 hora
Foto de Lucas Paquetá será jogador do Flamengo após acordo com West Ham

Jogada

Paquetá será jogador do Flamengo após acordo com West Ham

Meia retorna ao clube que o revelou para ser a maior contratação da história do futebol brasileiro

Ian Laurindo* Há 2 horas
Kuscevic atuou em 78 partidas pelo Fortaleza.

Jogada

Vitória negocia contratação do zagueiro Kuscevic, do Fortaleza

O atleta deve ir para o Leão da Barra sem custos

Fernanda Alves 28 de Janeiro de 2026
Marcelo Boeck em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza oficializa saída de Marcelo Boeck após nove temporadas no clube

Ídolo como goleiro, era agora assessor executivo do futebol

Alexandre Mota 28 de Janeiro de 2026