Coritiba x Bragantino: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 1ª rodada da Série A
Coritiba e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (28) às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O Coxa retorna após duas temporadas na Série B, como campeão em 2025. A equipe iniciou bem o Campeonato Paranaense, entre os bons jogos, vencendo o clássico com o Athletico fora de casa e classificado para as quartas de final.
Na temporada, são duas vitórias, dois empates e duas derrotas (com o sub-20).
Já o Massa Bruta, foi o 10º colocado na Série A 2025 com 48 pontos e conquistou vaga na Sul-Americana. No Paulistão 2026, iniciou muito bem, estando em 3º com 11 pontos. São 3 vitórias e dois empates.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Premiere.
Palpites
inter@
Prováveis Escalações
Coritiba
Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago e Bruno Melo; Sebastian Gomez, Josué e Willian Oliveira; Lucas Ronier, Joaquín Lavega e Pedro Rocha (Breno Lopes). Técnico: Fernando Seabra
Bragantino
Cleiton; Sant’Anna, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Vágner Mancini
Arbitragem
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)