Felipe Jonatan retira ação na Justiça contra o Fortaleza e aceita rescisão amigável

O atleta tinha vínculo com o Tricolor de Aço até abril de 2027

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves|@svm.com.br
(Atualizado às 16:43)
Jogada
Legenda: Felipe Jonatan chegou ao Fortaleza em 2024
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan retirou uma ação na Justiça que tinha aberto contra o Fortaleza por atrasos de valores salariais e assédio moral, informação confirmada pelo Diário do Nordeste. O atleta tinha vínculo com o Tricolor de Aço até abril de 2027.

No início de janeiro, o lateral-esquerdo acionou o clube por uma rescisão indireta e o valor da causa seria de R$ 5,3 milhões. O clube enviou uma proposta ao atleta para análise, sendo aceita e encerrando o vínculo com o Fortaleza de forma amigável.

Felipe Jonatan está emprestado ao Mirassol e deve seguir na equipe para o restante da temporada. O atleta chegou ao Fortaleza em 2024, sem custos, vindo do Santos. Felipe iniciou a carreira em 2009 na base do Tricolor, no qual permaneceu até o Sub-15. No futebol profissional pelo Leão do Pici, ele atuou em 28 jogos.

RELEMBRE O CASO

O atleta pedia uma rescisão indireta e o valor da causa era de R$ 5,3 milhões. Na ação movida, a defesa de Felipe Jonatan alegava que o clube devia dois meses de salário, 13º integral, férias proporcionais, FGTS de dezembro, além de multa de 40% do FGTS, e duas parcelas de luvas acertadas na contratação. 

O jogador também solicitou uma indenização de R$ 180 mil por assédio moral e mais de 3 milhões pela rescisão indireta.

O assédio moral relatado na ação foi o fato do jogador ter sido afastado dos trabalhos com o restante do elenco, o que a defesa do lateral definiu, na época, como segregação.

 
