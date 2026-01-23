Diário do Nordeste
Quanto o West Ham quer do Flamengo por Lucas Paquetá? Veja proposta e detalhes

Jogador não tem sido relacionado pelo técnico Nuno Espírito Santo para as últimas partidas do West Ham

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:17)
Jogada
Legenda: Lucas Paquetá defende o West Ham
Foto: GLYN KIRK / AFP

O West Ham recusou uma proposta do Flamengo por Lucas Paquetá de 40 milhões de euros (quase R$ 250 milhões de acordo com a cotação atual). As partes seguem em negociação diante de um interesse mútuo do Mengão e de Paquetá pelo acordo.

De acordo com o ge, o interesse do West Ham é de faturar pelo menos 45 milhões de euros (mais de R$ 280,3 milhões de acordo com a cotação atual). Para fechar a contratação, o Flamengo teria que aumentar a proposta ou negociar uma redução com o time inglês.

Foto de Lucas Paquetá
Legenda: Lucas Paquetá é um dos destaques da Seleção Brasileira
Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O jogador não tem sido relacionado pelo técnico Nuno Espírito Santo para as últimas partidas do West Ham, que luta na parte de baixo da tabela da Premier League, a primeira divisão do Campeonato Inglês. Ele só deve voltar a jogar quando a situação for resolvida.

Lucas Paquetá tem 28 anos e foi revelado pelo Flamengo. Ele ganhou destaque no futebol europeu nas últimas temporadas e tem sido presença constante também em convocações da Seleção Brasileira. Ele vive a expectativa de disputar a próxima Copa do Mundo.

