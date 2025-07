Lucas Paquetá vai voltar ao Flamengo? Vídeo da FlamengoTV deixa pista e agita torcida

Um vídeo publicado pelo Flamengo aumentou as especulações sobre um possível retorno de Lucas Paquetá, principalmente entre os torcedores, na noite desta terça-feira (29). O nome do jogador do West Ham tem sido colocado como um dos alvos do Mengão.

Em um vídeo sobre a contratação de Samuel Lino, a FlamengoTV simulou uma barra de pesquisas do Google, com itens que já teriam sido pesquisados, como Emerson Royal e Saúl. Uma das pesquisas realizadas teria sido “de onde vem Lucas Paquetá?".

Legenda: Um vídeo publicado pelo Flamengo aumentou as especulações sobre um possível retorno de Lucas Paquetá Foto: Reprodução/FlamengoTV

O fato foi percebido por torcedores do Flamengo e gerou engajamento nas redes sociais, com a torcida pedindo o retorno do jogador, que já defendeu a equipe carioca no início de sua carreira, entre as temporadas 2016 e 2018.

Apesar das especulações, não há confirmação de que o Flamengo negocia a contratação de Lucas Paquetá. O jogador, atualmente com 27 anos, tem contrato com o West Ham, da Inglaterra, até o fim da temporada 2026/2027.

Os reforços já confirmados pelo Flamengo nesta janela de transferências foram o lateral-esquerdo Emerson Royal, ex-Milan, os meio-campistas Jorginho, ex-Arsenal, Saúl Ñíguez, ex-Sevilla, e Carrascal, ex-Dínamo de Moscou, e o atacante Samuel Lino, ex-Atlético de Madrid.