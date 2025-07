Nova estrela do Flamengo é regularizada e pode enfrentar o Ceará na Série A

O lateral-esquerdo Emerson Royal foi regularizado pelo Flamengo e está liberado para enfrentar o Ceará no próximo domingo (3), pela Série A do Brasileirão 2025. O jogador de 26 anos teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) na terça (29).

Royal foi uma das contratações de peso anunciadas pelo Flamengo neste meio de temporada. O jogador defendia o Milan e foi comprado em definitivo pela equipe carioca, que deve desembolsar um valor equivalente a R$ 60 milhões, segundo o ge.

Os reforços já confirmados pelo Flamengo nesta janela de transferências foram o lateral-esquerdo Emerson Royal, ex-Milan, os meio-campistas Jorginho, ex-Arsenal, e Saúl Ñíguez, ex-Sevilla, e o atacante Samuel Lino, ex-Atlético de Madrid.

Ceará e Flamengo entram em campo no próximo domingo (3), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O Flamengo é o líder, com 36 pontos, enquanto o Ceará é o nono, com 21 pontos.