Flamengo é o único brasileiro em lista de clubes mais ricos do mundo; veja ranking
O líder da listagem mundial é o Real Madrid, com reveita de € 1,1 bilhão
O Flamengo é o único clube brasileiro na lista dos 30 mais ricos do mundo. Atual campeão da Libertadores, o time rubro-negro surge na 29ª colocação desse ranking global, em um levantamento da empresa Deloitte, uma consultoria internacional que mapeia o desempenho finaceiro do futebol.
A equipe tem uma receita estimada em € 202,7 milhões (cerca de R$ 1,26 bilhão) de acordo com essa publicação. O líder é o Real Madrid, com € 1,1 bilhão (aproximadamente R$ 7,23 bilhões).
Na história, segundo o ge, é apenas a 2ª vez que o Flamengo aparece na listagem, iniciada em 1996. Vale ressaltar que a Deloitte não inclui valores arrecadados com as vendas de atletas na avaliação.
Ranking com 30 clubes mais ricos do mundo
- Real Madrid (Espanha) | € 1,161 bilhão
- Barcelona (Espanha) | € 974,8 milhões
- Bayern de Munique (Alemanha) | € 860,6 milhões
- Paris Saint-Germain (França) | € 837 milhões
- Liverpool (Inglaterra) | € 836,1 milhões
- Manchester City (Inglaterra) | € 829,3 milhões
- Arsenal (Inglaterra) | € 821,7 milhões
- Manchester United (Inglaterra) | € 793,1 milhões
- Tottenham (Inglaterra) | € 672,6 milhões
- Chelsea (Inglaterra) | € 584,1 milhões
- Inter de Milão (Itália) | € 537,5 milhões
- Borussia Dortmund (Alemanha) | € 531,3 milhões
- Atlético de Madrid (Espanha) | € 454,5 milhões
- Aston Villa (Inglaterra) | € 450,2 milhões
- Milan (Itália) | € 410,4 milhões
- Juventus (Inglaterra) | € 401,7 milhões
- Newcastle (Inglaterra) | € 398,4 milhões
- Stuttgart (Alemanha) | € 296,3 milhões
- Benfica (Portugal) | € 283,4 milhões
- West Ham (Inglaterra) | € 276 milhões
- Eintracht Frankfurt (Alemanha) | € 269,9 milhões
- Brighton (Inglaterra) | € 238,7 milhões
- Everton (Inglaterra) | € 234 milhões
- Crystal Palace (Inglaterra) | € 232,5 milhões
- Bournemouth (Inglaterra) | € 218,5 milhões
- Roma (Itália) | € 216,3 milhões
- Wolverhampton (Inglaterra) | € 206,3 milhões
- Brentford (Inglaterra) | € 206 milhões
- Flamengo (Brasil) | € 202,7 milhões
- Olympique de Marselha (França) | € 188,7 milhões