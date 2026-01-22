Flamengo é o único brasileiro em lista de clubes mais ricos do mundo; veja ranking

O Flamengo é o único clube brasileiro na lista dos 30 mais ricos do mundo. Atual campeão da Libertadores, o time rubro-negro surge na 29ª colocação desse ranking global, em um levantamento da empresa Deloitte, uma consultoria internacional que mapeia o desempenho finaceiro do futebol.

A equipe tem uma receita estimada em € 202,7 milhões (cerca de R$ 1,26 bilhão) de acordo com essa publicação. O líder é o Real Madrid, com € 1,1 bilhão (aproximadamente R$ 7,23 bilhões).

Na história, segundo o ge, é apenas a 2ª vez que o Flamengo aparece na listagem, iniciada em 1996. Vale ressaltar que a Deloitte não inclui valores arrecadados com as vendas de atletas na avaliação.

Ranking com 30 clubes mais ricos do mundo