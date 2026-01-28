Vitória x Remo: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 1ª rodada da Série A
Vitória e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (28) às 19h, no estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O Leão da Barra foi o 15º colocado na Série A 2025 com 45 pontos, se mantendo na Série A na última rodada após reação com o técnico Jair Ventura.
No Campeonato Baiano 2026, em 5 jogos, venceu apenas uma partida, empatando 3 e perdendo o clássico para o Bahia por 1x0 no Barradão no último domingo.
O Leão Azul retorna após três décadas, sendo sua primeira participação na Era dos Pontos Corridos. O time foi 4º colocado da Série B de 2025, subindo na última rodada contra o Goiás no Mangueirão lotado.
Na temporada 2026, o Remo foi campeão da Supercopa Grão-Pará em cima do Àguia e venceu na estreia do Paraense, vencendo o Bragantino.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Premiere
Palpites
Prováveis Escalações
Vitória:
Gabriel, Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Aitor, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Remo:
Marcelo Rangel; João Lucas (Marcelinho), Kayky, Marllon, Jorge; Zé Ricardo, Patrick e Patrick de Paula; Yago Pikachu (Jaderson), Alef Manga e João Pedro (Eduardo Melo). Técnico: Juan Carlos Osório
Arbitragem
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC);
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).