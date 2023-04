Papellin fala de mercado do Fortaleza e meia David Braga: 'estamos avaliando se compensa'

A diretoria do Fortaleza segue atenta ao mercado e buscando reforçar o elenco para 2023. Em exclusiva ao Jogada 1º Tempo, nesta quinta-feira (13), o executivo de futebol tricolor Sérgio Papellin revelou que o clube avalia a contratação do meia David Braga, do Athletic-MG.

Sérgio Papellin Executivo de Futebol do Fortaleza "É um jogador que foi oferecido, mas estamos estudando para ver se seria interessante, não vou dizer que não vem porque depois ele chega, mas não decidimos nada. Estamos avaliando porque, inicialmente, queriam ele por empréstimo com opção de compra, e o ideal era se tivesse uma convicção nossa de comprar o jogador, até para emprestar para uma Série B, porque aqui eu tenho certeza que ele vai chegar e dificilmente vai jogar, tem muitos nomes no meio-campo, então seria muito difícil chegar aqui e só treinar no principal. Estamos analisando se compensa".

Com 21 anos, o meia-atacante foi um dos destaques do Athletic-MG, que chegou às semis do Campeonato Mineiro, eliminado pelo Atlético-MG. Revelado pelo Desportivo Brasil, se destacou na Copa São Paulo de 2022, quando marcou três gols e atuou mais avançado.

Oportunidade de mercado

Nas últimas semanas, o Fortaleza anunciou o goleiro Maurício Kozlinski, ex-Guarani-SP, o zagueiro Bernardo Schappo, ex-Ituano, e o meia Vinícius Zanocelo, ex-Santos. Com um elenco vasto, Papellin acredita que a chegada de mais um reforço no momento é difícil.

Sérgio Papellin Executivo de Futebol do Fortaleza “Quem a gente encontrar agora, não vai ser o ideal, porque quem tem os seus jogadores rendendo bem, não irão liberar os jogadores, vai querer uma multa alta, e na janela do meio do ano tem mais oportunidade de contratar peças que possam render o que se espera. Agora, no momento, vai ter dificuldade de encontrar, seria mais um meia-boca para suprir uma carência que tenha até o meio do ano, quando pode ter uma opção melhor. É ter cuidado, paciência para esperar as oportunidades”.

A primeira janela de transferências fecha na próxima quinta-feira (20) - no momento, apenas com a possibilidade de transferências entre equipes do Brasil ou com jogadores livres no mercado. O novo período será aberto entre os dias 3 de julho e 2 de agosto.

Assista a exclusiva com Sérgio Papellin: