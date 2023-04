Papellin explica situação de Hércules e aposta em venda do Fortaleza: ‘pode ser negociado'

O volante Hércules é um dos jogadores do elenco do Fortaleza mais cobiçados no mercado, com procura até do Flamengo. Em exclusiva ao programa Jogada 1º Tempo, nesta quinta-feira (13), o executivo de futebol tricolor Sérgio Papellin explicou a situação e a atual divisão de percentual do atleta, que pode influenciar na negociação.

Sérgio Papellin Executivo de Futebol do Fortaleza "Um amigo meu de Belém, que é muito ligado ao futebol e ao pessoal do Flamengo, me ligou para falar da situação do Hércules, que tem uma multa alta com a gente. Só que muita gente não sabe que tem uma questão: nós compramos 50% dos direitos do Atlético-CE, só que quando ele foi jogar e se destacar no Fortaleza, o Tiradentes foi cobrar do Atlético-CE uns 30%. Tem um documento do Atlético-CE dando 30% de uma venda futura do jogador, e aí entraram na Justiça, ficou essa briga, mas agora parece que fizeram um acordo, o Tirantes fica com 20% e o Atlético-CE com 30%. Se o negócio com o Flamengo sair, nós não queremos vender a nossa participação toda, só um percentual, e um clube grande não deseja comprar um valor menor, então para o Flamengo precisa ter um acordo entre eles (Atlético-CE e Tiradentes) para irem até o jogador. O jogador é do Fortaleza, os direitos federativos, então qualquer negócio com o jogador é direcionado para a gente".

O Diário do Nordeste apurou que a multa rescisória no Fortaleza é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões), em contrato até o fim de 2026. Além do Flamengo, o clube também recebeu sondagens do mercado nacional e exterior. Papellin acredita que o volante será vendido durante a temporada de 2023, até o meio do ano.

Sérgio Papellin Executivo de Futebol do Fortaleza "Eu acho que, no máximo no meio do ano, será negociado porque a procura é muito grande. É um jogador que se desenvolveu muito, até fisicamente, e é um jogador que tem grandes equipes que precisam nessa posição. O Palmeiras vendeu o Danilo para a Premier League e precisa de volante, no exterior também está muito valorizado, já recebemos proposta até da Itália por ele, mas eu acho que, no máximo até o meio do ano, ele deve ser negociado".

Ao todo, Hércules tem 83 jogos pelo Fortaleza, com 13 gols e duas assistências. Natural de Jaicós/PI, chegou ao Pici em 2021 para o Sub-23 e logo despertou a atenção do técnico Vojvoda, que o conduziu ao profissional. No movimento, o Leão pagou R$ 200 mil ao Atlético-CE.

As investidas existem desde 2022. Segundo o SofaScore, Hércules é um dos volantes da Série A com mais gols.

Assista a exclusiva com Sérgio Papellin: