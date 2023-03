Janela de transferência do mercado fecha em duas semanas; quais as prioridades de Ceará e Fortaleza?

A primeira janela de transferências do futebol brasileiro de 2023 é encerra no dia 4 de abril. Assim, a data é o limite para o anúncio de reforços de Ceará e Fortaleza para a sequência da temporada. Segundo a CBF, depois disso, somente os jogadores livres no mercado poderiam ser contratados até a reabertura da janela, entre 3 de julho e 2 de agosto.

Vale lembrar: o período foi aberto no dia 11 de janeiro. Logo, restam duas semanas. A situação não é novidade, visto que o mecanismo foi implementado no Brasil em 2022 por determinação da Fifa.

Até o momento, o Vovô realizou 16 contratações: goleiro Aguilar; zagueiro Thiago Pagnussat, lateral-direito Warley, laterais-esquerdos Danilo Barcelos e Willian Formiga; volantes Arthur Rezende, Caíque e Willian Maranhão; meias Pedro Lucas, Chay e Jean Carlos; atacantes Vitor Gabriel, Janderson, Álvaro, Hygor e Luvannor.

O Leão anunciou 10 jogadores: goleiro João Ricardo; laterais-direitos Dudu e Yago Pikachu; lateral-esquerdo Bruno Pacheco e Lucas Esteves; meias Pochettino e Calebe; atacantes Lucero, Guilherme e Júnior Santos.

Os primeiros desafios, assim como o desempenho, chegam como um raio-x geral dos elencos, ressaltando que os protagonistas, mas indicando também as carências. Por isso, as diretorias seguem no mercado em busca de mais peças, com vagas abertas em todos os setores dos times.

No caso alvinegro, a defesa e o ataque podem receber incorporações. No lado tricolor, a principal carência é um zagueiro que atue pelo lado esquerdo, mas outros reforços podem chegar, como atacantes de lado.

Elenco do Ceará em 2023

GOL: Richard, Aguilar, André Luiz e Cristian.

ZAG: Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Gabriel Lacerda, Jefferson e Lucas Ribeiro.

LAD: Michel Macedo, Warley e Igor.

LAE: Danilo Barcelos e Willian Formiga.

VOL: Richardson, Geovane, Guilherme Castilho, Arthur Rezende, Caíque e Willian Maranhão.

MEI: Jean Carlos, Chay, Pedro Lucas, David e Léo Rafael.

ATA: Vitor Gabriel, Janderson, Erick, Álvaro, Hygor, Luvannor, Caio Rafael, Daniel e Leandro Carvalho.

Elenco do Fortaleza em 2023

GOL: Fernando Miguel, João Ricardo e Kennedy.

ZAG: Benevenuto, Brítez, Ceballos, Titi e Habraão.

LAD: Tinga, Dudu e Pikachu.

LAE: Bruno Pacheco e Lucas Esteves.

VOL: Caio Alexandre, Zé Welison, Lucas Sasha e Hércules.

MEI: Pochettino, Lucas Crispim, Calebe, Sammuel e Amorim.

ATA: Thiago Galhardo, Lucero, Silvio Romero, Guilherme, Júnior Santos, Moisés e Pedro Rocha.