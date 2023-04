Fortaleza anuncia meia Vinícius Zanocelo: 'As cores caíram bem demais'

O Fortaleza anunciou a contratação por empréstimo do meio-campista Vinícius Zanocelo. Ele vem do Santos e fica até 31 de dezembro de 2023. O Tricolor de Aço em opção de compra ao final do contrato.

"As cores caíram bem demais. Conheço a história recente do Fortaleza, venho acompanhando os últimos anos e é difícil chegar aqui e não perceber o crescimento. Conheço alguns jogadores), vejo um elenco forte - falou Zanocelo em suas primeiras palavras como jogador do Tricolor".

Carreira

Com a camisa santista, Zanocelo soma 79 partidas, 5 gols e duas assistências, sendo titular na temporada de 2022. O jovem também já vestiu a camisa da Seleção Brasileira da categoria Sub-20 em 2020, quando participou do torneio preparatório para o Sul-Americano. Na partida contra o Peru, Vinícus marcou dois gols.

"É um atleta de boa formação, esteve na Seleção Brasileira de base recentemente. É um meio-campista, camisa oito, um volante de boa qualidade de jogo, de criação, de construção, pode jogar um pouquinho mais a frente. Um jogador elegante de muita técnica, acho que encaixa no modelo de jogo que o Vojvoda propõe de condução de bola, de aceleração ali no meio campo. Um atleta que não ficaria no Santos por uma questão interna e estava muito cobiçado no mercado, escolheu vir para o Fortaleza e objetivo da escolha dele foi justamente a escolha técnica", comentou o presidente leonino, Marcelo Paz.