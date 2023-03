Fortaleza acerta contratação de goleiro Maurício Kozlinski, ex-Guarani

O Fortaleza acertou a contratação do goleiro Maurício Kozlinski, ex-Guarani. O atleta rescindiu contrato com o time paulista nesta segunda (20) e fechou com o Leão para a temporada de 2023.

Com 31 anos, é natural de Porto União-SC e foi revelado pelo Iraty-PR. Na carreira, tem passagem por diversas clubes como Avaí, Blumenau-SC e Atlético-GO.

A chegada ao Guarani foi em 2022, quando fez 48 jogos. Na temporada atual, somou seis partidas.

Busca por goleiro

A necessidade do departamento de futebol partiu após confirmação da lesão de João Ricardo. O jogador está no setor médico por conta de uma contusão muscular no adutor da coxa esquerda.

O período de inscrição de atletas para a Copa do Nordeste encerra nesta segunda (20). Já a primeira janela geral de transferência do futebol brasileiro segue até o dia 4 de abril - reaberta em julho.

No elenco, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda tem mais duas peças: Fernando Miguel e Kennedy, oriundo da base. Em fevereiro, o clube rescindiu vínculo com o arqueiro Luan Polli.