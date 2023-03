Fortaleza divulga boletim médico com João Ricardo; Moisés se recupera e volta a ser relacionado

O Fortaleza atualizou o boletim médico do elenco neste domingo (19). A lista tem seis atletas, incluindo o goleiro João Ricardo e o atacante Guilherme, que atuaram na derrota para o Cerro Porteño-PAR, na última quinta (16), no Paraguai, pela Libertadores.

A novidade positiva é o avanço na recuperação do atacante Moisés, que deixou o DM e voltou a ser opção para o técnico Vojvoda - o atleta estava fora da equipe desde o primeiro jogo de 2023, quando sofreu lesão no pé direito. Já o lateral-direito Dudu, com um edema na posterior da coxa esquerda, iniciou a transição e deve ser relacionado para as partidas nas próximas semanas.