Luan Polli deixa Fortaleza e acerta com o Coritiba

O goleiro Luan Polli deixou o Fortaleza e se transferiu para o Coritiba. O atleta chegou ao clube cearense em 2022, mas nunca recebeu oportunidade com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

Segundo o ge, o arqueiro de 29 anos é aguardado em Curitiba-PR nesta sexta-feira (10) para assinar o novo contrato após rescindir com o Leão. O vínculo no Pici era até o dia 31 de dezembro de 2023.

A saída ocorre pela falta de espaço no elenco. No momento, o Fortaleza possui Fernando Miguel, que teve um bom rendimento na última temporada, e contratou João Ricardo, destaque do Ceará. Além da dupla, o site oficial consta com Kennedy, oriundo da base tricolor.

Revelado pelo Figueirense, Luan Polli teve passagem por equipes como Sport e Atlético-GO. A chegada ao time tricolor foi em julho para repor a saída de Max Walef, negociado com o Dnipro-UCR.