Fortaleza anuncia saída de Max Walef para o Dnipro, da Ucrânia

O Fortaleza comunicou oficialmente a saída do goleiro Max Walef para o Dnipro, da Ucrânia neste sábado (13). Ele tinha contrato com o clube até o fim de 2022, mas ao receber proposta do clube ucraniano ainda em julho, não atuou mais pelo Leão. Com a liberação do atleta para o Dnipro, o Fortaleza informou que receberá o valor de 100 mil dólares.

Histórico

Desde 2009 no Tricolor, oriundo das categorias de base, o jogador atuou em 50 jogos na equipe profissional, conquistou 11 títulos.

Max chegou ao Fortaleza há 13 anos e escreveu sua história no Tricolor. Foi integrado ao elenco profissional a partir de 2014 e participou de feitos como a ascensão da Série C, passando pelo título da Série B, até chegar à Série A para a disputa de uma competição internacional pela primeira vez, que foi a Copa Sul-Americana 2020.

Em 2021, ficou também marcado na história após ter feito parte do elenco que realizou uma notável campanha com o 4º lugar no Brasileiro e a 3ª colocação na Copa do Brasil. Na atual temporada, Max fez sua maior sequência no time profissional atuando em 23 partidas, entre Série A, Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, além da Libertadores, onde atuou em quatro partidas em mais um momento histórico do clube.

Dentre todos esses anos, o goleiro carrega na carreira 11 títulos com a camisa do Fortaleza: Hexacampeão Cearense; Bicampeão da Copa do Nordeste; Campeão Brasileiro Série B; e Bicampeão das Taças dos Campeões Cearenses.

Agradecimento

Em mensagem nas redes sociais, o clube agradeceu toda dedicação dele.

"Por todo esse período longevo de dedicação e profissionalismo, o Leão do Pici agradece ao atleta pela história e por defender com respeito a camisa tricolor desde das categorias de base. Além de desejar bastante sucesso na sua carreira, principalmente, no seu próximo desafio".

Legenda: O Fortaleza publicou mensagem de agradecimento ao goleiro Max Foto: Reprodução / Twitter Fortaleza EC

