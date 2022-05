Goleiro do Fortaleza, Max Walef vai atuar com mensagem antirracista na luva contra River Plate

O goleiro Max Walef, do Fortaleza, vai atuar com uma mensagem antirracista nas luvas contra o River Plate-ARG, nesta quinta-feira (5), na Arena Castelão. A ação visa a conscientização contra o racismo após o caso de injúria racial diante da torcida tricolor, em Avellaneda, na Argentina.

Os torcedores leoninos também prepararam uma ação em prol da causa, com a exibição de dois mosaicos durante a partida, marcado para 19h. Faixas também serão montadas na arquibancada.

O clube argentino foi multado pela Conmebol por conta do episódio. Na ocasião, no estádio Monumental de Núñez, um torcedor do River arremessou uma banana na torcida leonina.