O que o Fortaleza precisa para confirmar vaga na Libertadores contra o Vasco? Veja combinação

O Fortaleza precisa apenas de uma vitória sobre o Vasco neste sábado (9) e de um tropeço do Bahia para confirmar matematicamente a sua classificação para a próxima edição da Libertadores. O Tricolor do Pici recebe o Vasco no Castelão às 19h.

Uma eventual vitória do Fortaleza sobre o Vasco faria o Tricolor do Pici chegar a 63 pontos, pontuação que não poderia ser alcançada pelo Bahia no caso do Esquadrão não vencer o Juventude nesta rodada, em partida que será disputada também neste sábado (9).

COMBINAÇÃO PARA O FORTALEZA IR À LIBERTADORES

Fortaleza vencer o Vasco

Bahia empatar ou perder para o Juventude

Legenda: Machuca, jogador do Fortaleza, durante jogo contra o Vasco Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O Fortaleza é hoje o terceiro colocado da Série A do Brasileirão 2024, com 60 pontos. O Bahia é o sétimo colocado, com 46 pontos. Atualmente, o Campeonato Brasileiro tem quatro vagas para a fase de grupos da Libertadores e duas para a pré-Libertadores.