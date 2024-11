Mancuso cresce no Fortaleza, mira Vasco e sonha com título: 'seria o maior presente'

Eros Mancuso, lateral do Fortaleza, não veio da Argentina para o Pici só para ser um nome a mais na colônia de hermanos que o Leão formou nas últimas temporadas. O jogador de 25 anos deixou sua casa no país vizinho em busca de crescimento, oportunidades e destaque na principal liga do continente: o Campeonato Brasileiro. Cenário que o Tricolor tem oferecido desde sua chegada, como revelou em conversa exclusiva para o Sistema Verdes Mares.

Legenda: Mancuso chegou ao Fortaleza em agosto deste ano Foto: Ismael Soares/SVM

O desafio deste sábado (09), contra o Vasco, no Castelão, é mais uma etapa a ser vencida em uma reta final de temporada com muita coisa em jogo. Para Eros, a vitória na última rodada, o trabalho realizado durante a semana e o fator casa são motivos de confiança para o duelo.

“Foi uma semana muito linda. Treinar depois de uma vitória nos deixa mais relaxados e em um clima melhor, mas sabemos que vai ser uma partida muito difícil (contra o Vasco), como todas do Brasileirão. Mas estamos tranquilos, sabemos que com nossas tarefas, nosso trabalho, temos que levar o jogo para frente. Também é importante seguir pontuando, porque os (times) que estão embaixo da gente (na tabela) também estão pontuando e temos que seguir por este caminho", comenta.

"Sabemos que somos muito fortes em casa. Temos que fazer nosso trabalho, controlar a bola e acredito que as oportunidades vão chegar e temos que estar preparados para conquistar o gol. O apoio dos torcedores vai ser muito importante nesse jogo. Já sabemos que vai ter mais de 40 mil pessoas, isso nos dá uma motivação extra" Eros Mancuso Lateral do Fortaleza

Em sete jogos disputados com o Fortaleza, o argentino recém-chegado foi titular em seis e já se sente em casa. Até aqui, anotou uma assistência e um gol, marcado na vitória leonina em cima do Juventude, por 3x0, na última rodada da Série A.

"Foi uma sensação muito linda. Já estava (como titular) há várias partidas e não conseguia fazer o gol, mas fiquei muito contente. Ainda mais pelo trabalho da equipe, conseguimos vencer um jogo muito difícil, em um campo muito complicado e o meu gol veio para somar. Agora é seguir em frente", destaca.

Legenda: Mancuso comemora gol marcado contra o Juventude Foto: Leonardo Moreira/FEC

AMBIÇÃO RENOVADA: LIBERTADORES E TÍTULO

Mesmo prestes a garantir, matematicamente, uma vaga na Libertadores de 2025, o sentimento do lateral tricolor passa longe da comodidade. O Leão já tem 60 pontos somados em 32 rodadas, se vencer o Vasco pode confirmar sua vaga no G-6 com cinco jogos de antecedência, mas ainda não é suficiente para as pretensões ambiciosas de um grupo que sempre quer mais.

"Sabemos que com uma vitória já nos garantimos, mas pensamos no jogo a jogo. Se ganharmos do Vasco o pensamento já vai ser de ganhar do Fluminense porque todos os times estão muito próximos (na tabela) e nós queremos terminar o mais alto possível no Brasileirão", reforça.

Legenda: Lateral comenta possibilidades do Fortaleza na reta final de competição Foto: Ismael Soares/SVM

Com essa mentalidade como regra, pensar em um título do Brasileirão ainda é possível, apesar das chances reduzidas e uma distância de sete pontos do líder Botafogo. A matemática do camisa 33 tricolor é de adição até o fim.

“Seria um sonho, seria muito lindo. Para isso, sabemos que precisamos somar o máximo de pontos possíveis porque os que estão acima da gente também devem perder pontos. Terminar com o título seria o maior presente de todos" Eros Mancuso Lateral do Fortaleza

Até o fim do campeonato 18 pontos ainda estão em jogo e uma coisa é certa, enquanto houver chances, assim como Mancuso, o time do Fortaleza vai seguir lutando por crescimento, por cada oportunidade e pelo destaque principal no topo da tabela do Brasileirão 2024.