O que acontece se o Brasil perder hoje na Copa do Mundo Feminina? Veja detalhes

O Brasil disputa, nesta quarta-feira (2), com a Jamaica, uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Caso a partida termine com vitória das adversárias nos 90 minutos, a Seleção Brasileira estará eliminada do torneio e dará adeus a chance de conquistar o título inédito.

Em caso de resultado negativo diante da seleção da América Central, as comandadas de Pia Sundhage continuarão com 3 pontos na tabela de classificação, enquanto a Jamaica chegará a 7. Nesse cenário, o Brasil não conseguiria mais alcançar a França, que tem 4 pontos, mesmo que as europeias sejam derrotadas pelo Panamá.

EMPATE PODE AJUDAR

Em caso de empate com a seleção da América Central, as comandadas de Pia Sundhage chegarão aos 4 pontos na tabela de classificação, enquanto a Jamaica chegará a 5. Nesse cenário, o Brasil precisa torcer para que a França perca para o Panamá no outro jogo do grupo.

Com a derrota das francesas, as brasileiras igualarão a quantidade de pontos, mas levarão a melhor no saldo de gols e avançarão no critério de desempate.