Novo reforço do Fortaleza, Mancuso desembarca e conhece instalações do clube

Eros Mancuso, novo reforço do Fortaleza, desembarcou em Fortaleza (CE) e conheceu as instalações do seu novo clube. O lateral-direito de 25 anos assinou contrato com o Tricolor do Pici até a temporada 2028 e aguarda regularização para estrear pelo Leão.

Em sua primeira visita ao Pici, Mancuso foi acompanhado pelo presidente do clube, Alex Santiago, além de membros do departamento de futebol, como Marcelo Boeck e Júlio Manso. O jogador também foi recebido por funcionários, comissão técnica e elenco.

Legenda: Eros Mancuso conhecendo as instalações do Fortaleza no Pici Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

“Nos últimos anos, o Fortaleza vem sendo muito conhecido por toda América do Sul, um clube que está brigando por grandes coisas. Quando chegou a proposta, eu não duvidei”, explicou Mancuso em entrevista ao canal oficial do Fortaleza no YouTube.

Quando recebi a proposta, foi uma alegria muito grande porque queria dar esse passo na minha carreira e estou muito feliz. Primeiro falei com Adrián Vacarinni, um preparador físico que trabalhou aqui, ele falou muito bem do Fortaleza. Depois, vi que tem muitos hermanos aqui e acredito que vai ser um pouco mais fácil por causa do idioma. Mancuso Lateral-direito do Fortaleza

Formado nas categorias de base do Boca Juniors, Mancuso ganhou destaque no futebol argentino com a camisa do Estudiantes, clube que defendia desde 2022. Nas últimas duas temporadas, foram 64 jogos, sete gols e duas assistências.