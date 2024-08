Contratação de Mancuso é demonstração de força do Fortaleza no mercado internacional

Em 2009, o Fortaleza era rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro enquanto o Estudiantes era campeão da Copa Libertadores, conquistando pela 4ª vez a maior competição da América do Sul. O time de La Plata tem ainda, no currículo, seis títulos do Campeonato Argentino e é o atual campeão da Copa da Liga Argentina. Está, indiscutivelmente, entre os maiores clubes do país vizinho.

15 anos depois, o Fortaleza vai até o Estudiantes e contrata um jogador titular, pagando quase R$ 10 milhões para ter o atleta de 25 anos, que é um dos melhores do futebol argentino na posição. Revelado no Boca Jrs. e que até despertou interesse novamente dos Xeneizes, mas escolheu o projeto do Fortaleza.

Nem o mais otimista torcedor tricolor imaginaria, na década passada, que isso poderia acontecer.

A chegada do lateral-direito Eros Mancuso ao Fortaleza traz, também, um simbolismo. A contratação mostra como o Fortaleza, além de apresentar ótimos resultados esportivos dentro de campo, mudou de prateleira. E também tem uma nova percepção junto ao mercado. Não apenas no Brasil, mas no cenário internacional.

Tirar um jogador titular do Estudiantes de La Plata é uma demonstração de força e um recado ao mercado.

Como já havia sido com a contratação de Lucero (então capitão e melhor jogador do Colo Colo-CHI), Brítez (destaque do Unión Santa Fé) e a manutenção de Vojvoda em várias ocasiões, por exemplo.

É o Fortaleza dando mais uma comprovação do seu trabalho sólido, equilibrado e também consistente. E que segue crescendo.