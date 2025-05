Nordestinos lideram ranking dos times da Série A com mais jogos na temporada 2025

O Bahia é o time da Série A com mais jogos disputados em 2025. Nesta temporada, que começou há cinco meses, a equipe comandada por Rogério Ceni já entrou em campo 37 vezes. O Esquadrão é seguido pelo Vitória, que tem apenas um jogo a menos. O Fortaleza aparece na lista em quinto.

O Esquadrão já disputou o Campeonato Baiano e está no Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores e na Copa do Nordeste. Em número de partidas, o grupo é seguido por Vitória (36), Corinthians (35), Fluminense (32). Em quinto, estão Fortaleza, Flamengo, Palmeiras e Sport. Todos com 31 partidas disputadas.

Já o Ceará aparece em oitavo, com 27 jogos, ao lado do Internacional. A equipe que menos entrou em campo foi o Juventude, com apenas 20 partidas.

Veja ranking dos times da Série A com mais jogos:

Bahia - 37 Vitória - 36 Corinthians - 35 Fluminense - 32 Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e Sport - 31 Vasco - 30 Atlético-MG, Botafogo, Grêmio e São Paulo - 29 Ceará e Internacional - 27 Cruzeiro e Bragantino - 25 Santos - 24 Mirassol - 22 Juventude - 20