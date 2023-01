Neymar, Vini Jr, Debinha e Pia Sunhage são indicados ao prêmio de melhor do mundo no futebol

A Fifa anunciou a lista dos indicados ao prêmio de melhor jogador e melhor jogadora do mundo, o The Best. Três brasileiros aparecem na lista: Neymar, Vinícius Júnior e Debinha. Pia Sundhage, comandante da seleção feminina, aparece entre as indicadas na categoria treinadora. Favorito ao título, Messi também marca presença ao lado de outros destaques da Copa do Mundo do Catar.

Em sua sétima edição, o prêmio exclusivo da Fifa será entregue em cerimônia marcada para 27 de fevereiro, em Paris. A honraria também será entregue para a melhor jogadora - Debinha, da seleção brasileira, está na lista de 14 -, para os melhores treinadores, melhor goleiro e o gol mais bonito, o chamado prêmio Puskas (entre os concorrentes está o brasileiro Richarlison).

A atual edição do prêmio conta com alcance mais longo, para poder levar em consideração o desempenho dos jogadores e treinadores na Copa do Catar. Assim, os votantes vão considerar as performances dos candidatos na temporada 2021/22 e também a primeira metade da atual temporada, a ser encerrada no meio do ano.

Além dos brasileiros e de Messi, eleito o melhor jogador do Mundial de 2022, a lista tem atletas já consagrados, como Kylian Mbappé, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Robert Lewandowski e Mohamed Salah. E também com jovens que despontaram na Copa do Mundo, como o argentino Julián Álvarez e o inglês Bellingham.

Também estão entre os indicados Luka Modric, um dos algozes do Brasil nas quartas de final no Catar, Erling Haaland, Achraf Hakimi e Sadio Mané, que perdeu o Mundial por lesão.

Entre os goleiros, o Brasil também terá representantes. Alisson, goleiro titular da seleção e do Liverpool, e Ederson, seu reserva imediato no time nacional e jogador do Manchester City, estão entre os cinco finalistas. Os demais são Yassine Bounou, da equipe do Marrocos e do Sevilla, o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, e Emiliano Martínez, campeão mundial pela Argentina no Catar e goleiro do Aston Villa.

Os resultados na Copa do Mundo também ajudaram a definir a lista dos finalistas ao prêmio de melhor técnico do mundo. Estão na relação Lionel Scaloni, responsável por encerrar o jejum de títulos da Argentina no Catar, Didier Deschamps, vice-campeão mundial com a França, e o surpreendente Walid Regragui, técnico de Marrocos, além de Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Pep Guardiola (Manchester City).

FEMININO

O Brasil será representado por Debinha na lista das 14 finalistas. A jogadora é peça fundamental da seleção brasileira e também do North Carolina Courage. A seleção também estará na briga no prêmio de melhor treinadora. A sueca Pia Sundhage é uma das seis finalistas, disputando com a francesa Sonia Bompastor (Lyon), as inglesas Emma Hayes (Chelsea) e Bev Priestman (seleção do Canadá), a alemã Martina Voss-Tecklenburg (seleção da Alemanha) e a holandesa Sarina Wiegman (seleção inglesa).

Na disputa entre as goleiras, as concorrentes são a alemã Ann-Katrin Berger (Chelsea), a inglesa Mary Earps (Manchester United), a chilena Christiane Endler (Lyon), a alemã Merle Frohms (Eintracht Frankfurt/Wolfsburg), a americana Alyssa Naeher (Chicago Red Stars) e a espanhola Sandra Paños García-Villamil (Barcelona).

Lista dos 14 indicados no masculino:

Julián Álvarez (Argentina e Manchester City)

Jude Bellingham (Inglaterra e Borussia Dortmund)

Karim Benzema (França e Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica e Manchester City)

Erling Haaland (Noruega e Manchester City)

Achraf Hakimi (Marrocos e Paris Saint-Germain)

Vinicius Junior (Brasil e Real Madrid)

Robert Lewandowski (Polônia e Barcelona)

Sadio Mané (Senegal e Bayern de Munique)

Kylian Mbappé (França e PSG)

Lionel Messi (Argentina e PSG)

Luka Modric (Croácia e Real Madrid)

Neymar (Brasil e PSG)

Mohamed Salah (Egito e Liverpool)

Lista das jogadoras finalistas ao prêmio: