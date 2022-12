Neymar cobra defesa do Brasil após ceder gol de empate contra Croácia: 'Vai subir para quê?'

O atacante Neymar Júnior, astro do Paris Saint-Germain (PSG) e da Seleção Brasileira, cobrou o sistema defensivo do Brasil após ceder o gol de empate contra a Croácia, na última sexta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Na ocasião, Neymar citou aos companheiros o tempo de jogo e questionou o motivo do avanço ao setor ofensivo. O Brasil levou o gol de empate aos 116 minutos do 2° tempo da prorrogação. Nos pênaltis, foi eliminado pela Croácia após Rodrygo e Marquinhos desperdiçarem as cobranças.

"Não tem necessidade de vocês subirem. Está 1 a 0. Faltam cinco minutos, não tinha necessidade. Vai subir para quê?"

Neymar chamando atenção do time…



Futuro de Neymar na Seleção

Após o jogo, Neymar deixou o futuro incerto na Seleção Brasileira.

"Sinceramente, não sei. Acho que falar agora é ruim porque a cabeça está quente, não estou raciocinando direito. Falar que é o fim estaria me precipitando, mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece daqui para frente"

