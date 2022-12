'The Guardian' elege atacante Debinha como a 23ª melhor jogadora do mundo

Nas últimas semanas o jornal inglês "The Guardian" divulgou a lista das melhores jogadoras do mundo e, mais uma vez, o Brasil marcou presença na relação. A lista foi divulgada de forma progressiva, sendo as 10 últimas atletas divulgadas na manhã deste sábado, (24). Debinha, melhor ranqueada entre as brasileiras, ocupa a 23ª posição.

Se comparado a edição anterior, a atacante está quatro posições acima no ranking, quando ocupou o 27º lugar. Apesar disso, Debinha também foi a jogadora que ocupava a melhor posição entre as jogadoras brasileiras naquela edição. Marta ficou em 57º na edição passada e neste ano não está na lista.

Na edição de 2022 o Brasil já dobrou sua presença entre as melhores do mundo. As novidades brasileiras na lista são a atacante Geyse (Barcelona), em 72º lugar, outra atacante, Kerolin (North Carolina Courage), em 82º, e a zagueira Rafaelle (Arsenal), em 84º. O top 5 da lista é composto por Alexia Putellas (Bracelona), Beth Mead (Arsenal), Sam Kerr (Chelsea), Aitana Bonmatí (Barcelona) e Lena Oberdorf (Wolfsburg).