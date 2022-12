Brasil tem três atletas na lista prévia das melhores jogadoras do mundo do 'The Guardian'; confira

Na manhã desta quinta-feira, (22), o jornal inglês "The Guardian" divulgou a lista inicial das melhores jogadoras do mundo nesta temporada. A relação traz as escolhidas da 41ª à 100ª colocação, com três brasileiras, sendo elas a zagueira Rafaelle, do Arsenal, a atacante Kerolin, do North Carolina Courage e a também atacante Geyse, do Barcelona.

Geyse ocupa a 72° posição, enquanto que Kerolin e Rafaelle ocupam a 82º e 84°, respectivamente. Na edição anterior da lista, em 2021, o Brasil só teve duas jogadoras entre as 100 selecionadas: a jogadora Debinha, atacante do North Carolina Courage, em 27º lugar, e a também atacante Marta, do Orlando Pride, em 57º.

A atacante Kerolin utilizou suas redes sociais para comemorar a sua presença na lista.

MAIS UM SONHO REALIZADO!!!

Geyse e eu estamos na lista das 100 melhores do mundo. 😭😭😭😭😭😭 Obrigadaaa Deus , obrigada família , obrigada fãs , obrigada futebol !! ❤️🙏🏾 💎 — Ke (@kerolinnicolii) December 21, 2022

O jornal, aos poucos, vai divulgando as integrantes restantes da lista, o primeiro levantamento indicou as jogadoras que estão entre a 70ª e a 100ª colocação. Agora, atualizada, a relação começa na posição 41º e as expectativas são altas para a divulgação das jogadores que vão completar a relação.

RETROSPECTO

No ano de 2022, a seleção brasileira teve um saldo positivo. No primeiro semestre do ano as meninas conquistaram o oitavo título da Copa América, além de garantir vaga para o Brasil nos Jogos de Paris de 2024 e um lugar na Copa do Mundo FIFA de 2023, a ser realizada na Austrália e Nova Zelândia. No total, as meninas do Brasil realizaram 19 jogos, com 12 vitórias, três empates, somente quatro derrotas e um somatório de 10 vitórias consecutivas, sem sofrer gols. Elas somaram 45 gols e sofreram apenas 14. A Debinha, bastante esperada na lista das melhores jogadoras do mundo, foi a artilheira da Seleção.