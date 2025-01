Moto Club se manifesta após pênalti marcado para o Fortaleza na Copa do Nordeste e vai acionar a CBF

O Moto Club/MA se manifestou oficialmente após pênalti marcado para o Fortaleza na Copa do Nordeste na partida da última quinta-feira (23) e vai acionar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Fortaleza venceu a partida por 2 a 0 no PV, e o lance reclamado pelo time maranhense foi referente ao primeiro gol do Leão.

No lance em questão, aos 30 do 1º tempo, Marinho finalizou, a bola bateu na mão do jogador do Moto, mas fora da área. Mas o árbitro Jardiel da Rocha Soares, do Piauí, marcou a penalidade, convertida por Lucero. Vale lembrar que na 1ª Fase da Copa do Nordeste não há o uso do VAR.

Legenda: Fortaleza e Moto se enfrentaram pela 1ª rodada da Copa do Nordeste na quinta-feira Foto: KID JUNIOR / SVM

Na nota oficial, a diretoria do Moto Club de São Luís informa que já acionou o setor jurídico e entrará com uma representação formal contra os árbitros envolvidos no lance, junto a Diretoria de Competições da CBF.

Veja também André Almeida Fortaleza tem vitória tranquila em noite de estreias e fim de jejuns Alexandre Mota Pol Fernández tem grande exibição e mostra credenciais para ser titular do Fortaleza Jogada Com gol diante do Moto, Lucero volta a marcar pelo Fortaleza após 17 jogos Jogada Em sua estreia na temporada 2025, Fortaleza vence Moto no PV pela Copa do Nordeste

Veja a nota completa do Moto Club

"O Moto Club de São Luís repudia o grave erro de arbitragem cometido pelo árbitro Jardiel da Rocha Soares e pelo assistente Rogério de Oliveira Braga, contra o nosso clube, registrado em um jogo profissional de uma competição emblemática para os nordestinos como a Copa do Nordeste.

A falha grave de arbitragem como a que o Moto Club sofreu no lance do primeiro gol do Fortaleza, pela primeiro rodada da competição regional, não pode ser minimizada em momento algum, uma vez que prejudica não apenas o resultado de uma partida, mas o trabalho de forma geral, que conta com altas despesas diárias e é desenvolvido com sacrifício e de forma correta pelo Moto Club para que o time entre em campo contra qualquer adversário e em toda competição da forma mais competitiva possível.

A diretoria do Moto Club de São Luís informa que já acionou o setor jurídico e entrará com uma representação formal contra os árbitros envolvidos no lance, junto a Diretoria de Competições da CBF.

Esperamos que nos próximos jogos, nosso elenco precise lutar apenas contra as investidas dos adversários e não em desafios alheios a futebol normal".