Com gol diante do Moto, Lucero volta a marcar pelo Fortaleza após 17 jogos

Acabou o jejum de gols do atacante Lucero. O centroavante argentino marcou o 1º gol do Fortaleza na partida contra o Moto Club/MA, no PV pela Copa do Nordeste, na estreia do Leão na temporada 2025, e encerrou um jejum que já durava 17 jogos.

O último gol de Lucero pelo Leão tinha sido no dia 21 de outubro, contra o Rosario Central, pela Copa Sul-Americana 2024.

O jejum dele durou todo returno da Série A do Campeonato Brasileiro, mas foi quebrado já na 1ª partida da temporada, de pênalti, aos 30 do 1º tempo.

Na temporada 2024, Lucero fez 23 gols em 63 jogos.