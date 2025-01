Pol Fernández tem grande exibição e mostra credenciais para ser titular do Fortaleza

O volante argentino Pol Fernández chamou a atenção na estreia do Fortaleza em 2025. Com status de grande reforço, o meio-campo foi titular na vitória tricolor por 2 a 0 contra o Moto Club-MA, no estádio Presidente Vargas (PV), pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, e teve uma grande exibição.

Com a camisa 5, o jogador de 33 anos se destacou pela parte técnica, estilo de jogo com “classe” e boa leitura das jogadas. Recuado, funcionou quase como um regente da movimentação ofensiva.

Assim, teve um alto índice de acerto dos passes e também forçou bolas longas. Apesar de recém-chegado, demonstrou entrosamento com o grupo e ficou em campo durante os 90 minutos. É fato: o nível do adversário e a ampla superioridade do Leão também facilitaram a atuação, o que exige que o volante seja testado em outros contextos.

Legenda: Pol Fernández demonstrou entrosamento com o grupo do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

Na parte tática, era responsável pela transição da defesa para o ataque, muitas vezes se posicionando entre os zagueiros, com uma saída mais apoiada. Mesmo com menor vocação ofensiva, ainda se apresentou como um elemento surpresa e chutou na trave aos 27 do 1º tempo.

Na etapa final, no entanto, caiu de rendimento junto da equipe, que sentiu mais a parte física. No entanto, o saldo final é muito positivo. Ex-capitão do Boca Juniors-ARG, Pol acrescenta liderança e experiência ao time, mas a melhor resposta, de fato, é o que pode entregar junto ao campo de jogo.

Tudo não passa de primeiras impressões. Fato é que as credenciais foram expostas pelo argentino na briga pela titularidade. Das três peças que iniciaram como titular, apenas o volante se manteve: Sasha cedeu lugar para Martínez, enquanto Pochettino saiu para a entrada de Calebe na armação.

A concorrência é muito pesada, o meio-campo passa por reformulação após a venda de Hércules, no entanto o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda ganhou mais uma opção para definir o time titular.