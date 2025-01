Fortaleza tem vitória tranquila em noite de estreias e fim de jejuns

O Fortaleza não teve dificuldades para vencer o Moto Club-MA por 2 a 0, nesta quinta-feira (23), em noite de estreias. Do Tricolor na Copa do Nordeste, na temporada, e de alguns reforços.

Logo no time titular, Vojvoda lançou Diogo Barbosa e Pol Fernández - os únicos dos novos contratados que entraram em campo. Dos dois, o argentino se destacou mais.

Não é que Diogo tenha feito mal jogo - ele até tentou bastante, e fez uma partida boa. É que rapidamente foi possível perceber que Pol é realmente detentor de uma qualidade acima da média. Com passes, visão de jogo e capacidade de contribuir demais no meio de campo.

FIM DE JEJUNS

A partida serviu também para outro argentino festejar. Juan Martin Lucero voltou a balançar as redes depois de 155 dias e abriu o placar de pênalti - que justiça seja feita, não existiu. Foi erro da arbitragem assinalar dentro da área um lance que claramente ocorreu fora.

No 2º tempo, Yago Pikachu entrou e precisou de apenas um toque na bola para fazer 2 a 0, acabando também com o seu jejum, que durava 151 dias.

Com a base do time do ano passado, o Fortaleza não teve outras grandes novidades em campo. Mas, fora dele, sim. David Luiz foi apresentado ao torcedor no intervalo e não deve demorar a estar à disposição, já que vem em boa condição física e, na próxima semana, já deve estar disponível.