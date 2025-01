Jornalista Léo Batista morre aos 92 anos

"O paciente João Batista Belinaso (Léo Batista) deu entrada no Hospital Rios D’Or no dia 06 de janeiro, em decorrência de um quadro de desidratação e dor abdominal. Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas. Leo Batista está internado na Unidade de Terapia Intensiva, com o devido acompanhamento clínico para o atual estado de saúde", diz a nota.