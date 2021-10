Maurício Souza é demitido do Minas Tênis Clube após publicações homofóbicas

Após publicações homofóbicas, o jogador de vôlei Maurício Souza foi demitido do Minas Tênis Clube. A informação foi confirmada no perfil oficial do time, no Twitter, na tarde desta quarta-feira (27).

Foto: Reprodução Twitter

O atleta já havia sido multado e afastado do clube por tempo indeterminado nesta terça-feira (26). O clube, inclusive, foi cobrado por patrocinadores para tomar "medidas cabíveis".

Dentre as medidas adotadas pelo Minas Tênis Clube, o atleta também deveria se retratar publicamente. Ele pediu desculpas, mas escolheu uma conta com o menor número de seguidores publicar a declaração.

Renan dal Zotto diz ser "inadmissível" e fecha as portas para o atleta

Em entrevista ao jornal O Globo, Renan dal Zotto, técnico da seleção brasileira de vôlei, criticou as falas do atleta. "É inadmissível este tipo de conduta do Maurício e eu sou radicalmente contra qualquer tipo de preconceito, homofobia, racismo", disse.

"Em se tratando de seleção brasileira, não tem espaço para profissionais homofóbicos. Acima de tudo preciso ter um time e não posso ter este tipo de polêmica no grupo. Não me refiro apenas ao elenco dos atletas. É geral, para todos os profissionais", avaliou.

Comentários homofóbicos

Nas redes sociais, o jogador criticou o anúncio da editora DC Comics sobre o novo Super-Homem se descobrir bissexual nas próximas edições dos quadrinhos.

"Ah, é só um desenho, não é nada de mais'. Vai nessa que vai ver onde vamos parar", escreveu Maurício Souza, em uma primeira publicação sobre o assunto.

Depois, após críticas, voltou ao tema: "Hoje em dia o certo é errado, e o errado é certo... Não se depender de mim. Se tem que escolher um lado, eu fico do lado que eu acho certo! Fico com minhas crenças, valores e ideias", afirmou.

Manifestação dos atletas

Após o manifesto dos patrocinadores do Minas Tênis Clube, o ponteiro Douglas Souza, do Vibo Valentia, da Itália, e da Seleção Brasileira, que faz parte da comunidade LGBTQIA+, agradeceu o posicionamento, citando que “homofobia não é liberdade de expressão ou opinião”.

Obrigado @FiatBR pelo posicionamento! Obrigado por entender que homofobia não é liberdade de expressão ou opinião. Esperamos mais novidades. — Douglas Souza (@DouglasCorreiaS) October 26, 2021

Quem também se pronunciou foi a ex-líbero e bicampeão olímpica Fabi Alvim, relatando que "homofobia é crime!".

Homofobia é CRIME! — Fabi Alvim (@FabiAlvim14) October 26, 2021

